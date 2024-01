Manuely é a primeira bebê de 2024 do Grande ABC

Às 2h39 deste 1º de janeiro chegou ao mundo Manuely, a primeira bebê nascida no Grande ABC neste ano. O marco foi registrado no Hospital da Mulher de Santo André, no Parque Novo Oratório, e trouxe alegria para a equipe junto à nova mamãe, Daiane Nascimento Rodrigues, que deu à luz a criança saudável, com 3 quilos e 50 centímetros.

Daiane, moradora da Vila Toledana, em Santo André, contou ao Diário que o parto normal ocorreu como esperado. A menina já era aguardada para chegar na virada do ano, de acordo com os apontamentos do pré-natal e da equipe médica.

Inclusive, desde às 22h do dia 31 de dezembro, Manuely já dava sinais de que estrearia a ala dos recém-nascidos na região nas primeiras horas de 2024. Pelas fortes contrações sentidas, Daiane, que completou recentemente 20 anos, se dirigiu sozinha à maternidade para iniciar as quase cinco horas de trabalho de parto.

Segundo ela, também foi um alívio que a bolsa amniótica tenha se rompido, com segurança, na própria maternidade. “Já é uma sensação emocionante ver sua filha pela primeira vez, depois de todo o esforço de meses e no que envolve o gesto de dar à luz em si. Só que, confesso, é uma sensação ainda mais diferente, boa e ao mesmo tempo interessante, saber nestas horas iniciais que a Manuely foi, na verdade, a primogênita do Grande ABC para este ano”, comenta a jovem, risonha.

A chegada de Manuely representa ainda uma nova companhia ao irmão Gael, de 1 ano e 7 meses. O caçula, além da pequena mais nova moradora da cidade e Daiane, que é mãe solo, compõe o núcleo familiar. Com Manuely, a primeira mãe do Grande ABC região em 2024, ela pretende fechar a família.

Daiane afirma que realmente não a esperava, mas hoje diz ter a certeza que a garotinha “já era predestinada”. A segunda gestação foi descoberta pela sensação de azia constante e enjoo, logo após duas semanas de alterações no ciclo menstrual, ao final do antigo relacionamento.

Com isto, a mãe confirma que a chegada da pequena representa aos entes mais próximos uma etapa que mescla novos desafios, mas completa emoção. Tanto que, a escolha do nome da pequena foi uma definição conjunta.

A jovem realmente fez questão de acatar as sugestões simbólicas dos familiares. Neste caso mesmo, durante o processo de decisão, ela só teve a certeza de como chamaria a filha a partir de uma brincadeira nos primeiros meses de gravidez, quando curiosamente soou “bonito e correto” para ela a sugestão da avó paterna.

“Foi assim tanto com o Gael, como com a Manuely. É uma decisão séria, acredito que ultrapasse mais do que uma lista de opções ou significados atribuídos pela internet”, detalha.

Para 2024, Daiane faz votos de saúde e paz, mas acima de tudo, de prioridades: sem formação acadêmica e atualmente desempregada, a nova mamãe diz enxergar “uma força extra e necessária” a partir da vinda do ano que acaba de começar e com a chegada ao mundo da recém-nascida, sucessora dos nascimentos na região.

“Assim como para mim, espero que este ano seja repleto de aprendizado para todos. E ainda assim seja marcado por muitos sorrisos”, finaliza.

PRESENTE

Dois kits foram entregues pela equipe de enfermagem Hospital da Mulher de Santo André na manhã desta segunda, para celebrar a chegada ao mundo da bebê. O primeiro, com roupas e acessórios doados por um munícipe; já o segundo faz parte do programa municipal de cuidado às mulheres, o Mãe Andreense, que presenteia puérperas nos primeiros instantes de vida da criança, com uma bolsa maternidade que inclui itens de higiene, fralda, cobertor, trocador e uma troca de roupa infantil.

A enfermeira obstetra Gisele Minosso, que acompanhou o momento tão especial e trabalha há mais de 15 anos no hospital, define tal entrega e o trabalho desempenhado junto aos demais colegas como “o resumo da palavra amor”.

“É extremamente lindo ver uma mãe amamentando o seu filho; é gratificante acompanhar o milagre da vida, que é o nascimento; e além do mais, é generoso ver a alegria de quem recebe os presentes. Que este momento marque o começo de boas histórias que estão para iniciar em 2024”, deseja.