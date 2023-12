5 sinais de que é necessário trocar de smartphone

Atualmente, o celular desempenha papel fundamental na rotina, seja para conectar pessoas, seja para um momento de entretenimento ou mesmo para ser produtivo no trabalho e nos estudos. No entanto, os produtos tecnológicos possuem um ciclo de vida finito e, após um período de uso, precisam ser substituídos. Para saber quando é a hora de efetuar a troca de smartphone, a Xiaomi destaca cinco dicas práticas.

1. Desempenho lento

Após um longo período de uso, é normal que o smartphone comece a apresentar sinais de lentidão, apresentando travamentos frequentes ou demora para abrir os aplicativos. Esse é um dos principais indicativos de que o aparelho necessita ser substituído por um modelo mais potente, pois, com o passar do tempo, a tendência é que fique ainda mais devagar.

2. Bateria que não dura mais

Você procura constantemente uma tomada para carregar o celular? Ou não consegue sair sem um carregador portátil? Uma bateria saudável deve durar o dia todo, dependendo do ritmo de uso. Se o aparelho estiver descarregando com muita frequência, é indicado considerar a troca de smartphone.

3. Falta de atualizações

Manter o smartphone atualizado é essencial para a segurança do dispositivo e melhor funcionamento. Se o fabricante não disponibiliza mais atualizações para o modelo, o aparelho pode ficar vulnerável ou mesmo não estar apto a receber as novas atualizações dos principais aplicativos. Por isso, a troca por um modelo mais novo é o mais indicado.

4. Danificações no aparelho

O smartphone já caiu alguma vezes? As quedas e os acidentes podem afetar a performance a médio prazo ou até mesmo comprometer a integridade do aparelho. Se possui um dispositivo danificado, o ideal é substituí-lo por um modelo mais novo e tomar os devidos cuidados para evitar danificações.

5. Falta de espaço de armazenamento

Alguns gigabytes a mais fazem toda a diferença. Com inúmeros aplicativos no smartphone, além de arquivos, fotos, documentos e atualizações de sistema, o aparelho pode ficar mais lento, ou até mesmo deixar de abrir algumas funcionalidades ou aplicativos pela falta de espaço. Se constantemente recebe a mensagem de “espaço de armazenamento insuficiente”, o aparelho já não está atendendo às necessidades do usuário, indicando que está na hora de adquirir um novo modelo com uma capacidade maior de armazenamento.