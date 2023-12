Não tem Uber? Confira opções de transporte alternativo

O Uber costuma ser o aplicativo de transporte mais lembrado pelos brasileiros. No entanto, de acordo com dados da própria empresa, no final de 2022 havia pelo menos 50 cidades com população acima de 80 mil habitantes onde a plataforma não operava.

Além dessas, existem diversas outras localidades em que a operação do sistema de transporte é restrito.

Pensando nisso e nas férias de final de ano que já estão batendo à porta, a Gaudium, startup focada nos mercados de mobilidade e logística, e o 33Giga citam algumas cidades turísticas com pouca ou nenhuma operação da Uber, mas com boas opções de aplicativos locais.

1. Santarém (PA)

Santarém é uma cidade paraense famosa por ser o ponto de encontro dos rios Tapajós e Amazonas. Todos os anos, milhares de pessoas chegam a ela para ver a mistura das águas.

No entanto, para quem quiser optar por outros apps, além do Uber, para ir até a Orla de Santarém, pode contar com os aplicativos Boto Car e a Urbano Norte.

2. Sorriso (MT)

Sorriso é a Capital Nacional do Agronegócio e destaque no turismo de negócios com a realização de feiras, exposições, congressos e fóruns sobre o mercado agro.

Quem quiser uma corrida para ir ao Centro de Eventos Ari José Riedi, onde ocorrem os maiores eventos da cidade, pode contar com o BoraAli, Urbano Norte e Urban66.

3. Altamira (PA)

Altamira é uma cidade paraense que fica a quase 1.200 km da capital Belém e é conhecida por ser a maior cidade em extensão territorial do Brasil, com 159,5 mil km². Isso a torna uma das maiores do mundo – seu território é superior ao de países europeus inteiros, como Suíça e Portugal.

A cidade conta com praias permanentes – Praia da Orla, a Massanori e a Assurini – e praias sazonais, que só aparecem durante o verão. Além disso, há aproximadamente 20 cachoeiras naturais. Caso esteja planejando visitar Altamira, não deixe de baixar o EasyMob para melhor se locomover por lá.

4. Cachoeira do Sul (RS)

Cachoeira do Sul é um município do Rio Grande do Sul, localizado a pouco mais de 200 km da capital Porto Alegre e conhecido como a capital nacional do arroz.

O turismo da cidade é baseado em eventos, com a Feira Nacional do Arroz, a Vigília do Canto Gaúcho e a Semana Farroupilha. Também há o turismo cultural com as catedrais, palácios e igrejas da cidade. Para se locomover pela cidade gaúcha, o melhor aplicativo é o Confiança Mobi.

5. Lavras (MG)

Lavras está a 244 Km de Belo Horizonte e é conhecida como a Terra dos Ipês. Por suas características interioranas, as pessoas a procuram em busca de calmaria.

Na cidade, não há opção de Uber, sendo que os apps privados de mobilidade mais indicados são o 123 Car, Go Transporte Urbano e Way Lavras.

6. Itaituba (PA)

Itaituba é um município paraense nas margens do Rio Tapajós. Por essa e por outras características, é perfeito para o ecoturismo. Algumas opções de turismo na cidade são o Parque Nacional da Amazônia e o Museu Municipal Aracy Paraguaçu.

Caso esteja por Itaituba, para desfrutar do melhor que a cidade oferece sem preocupações, baixe os aplicativos EasyMob, ROTA93 e Urbano Norte.

7. Olímpia (SP)

Olímpia é um município paulista conhecido por abrigar diversos resorts e parques aquáticos, como o Thermas dos Laranjais, um dos mais visitados do mundo.

A cidade também é a Capital Nacional do Folclore. Se estiver na cidade e precisar de um transporte, procure pelo aplicativo local GP CAR.