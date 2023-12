'Poderosíssimo Ninja' assume vaga na Câmara

Às vésperas do encerramento do ano legislativo, um novo deputado entrou em exercício na Câmara. O influenciador digital Douglas Viegas (União Brasil-SP) tomou posse na quarta-feira, 20, e exercerá o mandato enquanto o titular Felipe Becari (União Brasil-SP) estiver à frente da Secretaria Municipal de Esporte de São Paulo.

Viegas tem mais de 3 milhões de seguidores no Instagram e 500 mil inscritos em seu canal no YouTube, o "Nunca Mexa". Em outras mídias sociais, ele se apresenta como "Poderosíssimo Ninja". Além de publicar conteúdo sobre basquete, Douglas é palestrante e produz vídeos motivacionais. Apesar da força nas redes, ele ainda não declarou aos seus seguidores que está em exercício do mandato.

A produção de conteúdo sobre basquete não vem à toa: Viegas chegou a jogar profissionalmente por São Bernardo, Joinville, Barueri e Palmeiras. Também foi diretor executivo da Associação dos Atletas Profissionais de Basquetebol do Brasil (AAPB).

'Faculdade'

Além de vídeos sobre o esporte, Douglas produziu um podcast de motivação denominado "Faculdade do Poderosíssimo Ninja". Os episódios, denominados de "aulas", ensinavam os ouvintes a "deixarem de ser otários". Douglas atua também como palestrante motivacional.

Douglas de Paulo Viegas se candidatou a deputado federal por São Paulo em 2022, obtendo 76.149 votos e constando como suplente do União Brasil. Em 2020, pelo DEM (antigo nome do União Brasil, antes da fusão com o PSL), havia tentado a Câmara Municipal de São Paulo, conquistando 12.426 votos. Tornou-se suplente, mas não chegou a assumir como vereador.

Substituto

Em 2022, Felipe Becari foi eleito deputado federal pelo União com 178.771 votos. Antes disso, havia sido vereador de São Paulo, sendo o quarto mais votado para o cargo em 2020, com 98.717 votos na primeira eleição que disputou. Até julho deste ano, Becari era noivo da atriz e ex-BBB Carla Diaz.

A principal bandeira do mandato de Felipe Becari vinha sendo a defesa dos direitos dos animais e, assim como "Ninja", também está ligado ao universo dos esportes: além da formação em Direito, é graduado em Educação Física. Ele se licencia para substituir Carlos Augusto Manoel Viana na pasta de Esportes da capital paulista. A licença não deve ser confundida com renúncia: se deixar a Secretaria Municipal de Esportes, Becari pode voltar a Brasília e reassumir o mandato.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.