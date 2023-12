Palavra do Leitor - 27 de dezembro de 2023

Multas de trânsito – 1

‘Cidades só deferem um em cada 11 recursos de multa de trânsito’ (Primeira Página, dia 24). Cinco anos atrás, devidamente amparado no CTB (Código de Trânsito Brasileiro), o qual fui atentamente ler e analisar para ver se cabia recorrer, entrei com recurso contra a multa aplicada. Resposta da 1ª instância: recurso indeferido, embora o CTB fosse perfeitamente claro quanto a improcedência da multa. Perda de tempo, só querem mesmo é o dinheiro.

Walmir Ciosani

São Bernardo

Multas de trânsito – 2

Referente aos recursos de multas indeferidos pela administração pública municipal, isso se deve pelo fato de que os julgadores desses recursos são funcionários comissionados, ou seja, indicados políticos. O jeito é recorrer ao Estado, onde o julgamento é técnico e feito por funcionários públicos de carreira.

Francisco Noronha

Santo André

Condolências

Neste sábado (23), faleceu a ministra de louvor Suzy Galhardo, esposa do pastor regional da Igreja Internacional da Graça de Deus da cidade de Santos Eduardo Galhardo. O casal já pastoreou a Igreja da Graça de Mauá e foi responsável pela abertura de sete igrejas espalhadas na cidade. E com os quase 30 anos de ministério pastoral, pedimos a Deus que venha consolar toda a família e amigos em o nome de Jesus.

Eduardo Furtado

Mauá

Miséria

Estes programas políticos sociais são uma bênção para quem realmente precisa. O problema é de quem está na rua como um negócio revendendo cestas básicas. Todos têm o direito de sobreviver, mas não passando por cima de quem realmente precisa. Os governos municipais e estaduais disponibilizam barracas de água, distribuem cobertores, sem contar o trabalho fantástico que faz o programa Bom Prato, com café da manhã e almoço de qualidade. Mas sempre vai haver espertalhões aproveitando-se da miséria humana.

João Camargo

Capital

Preconceito

O ano de 2024 está batendo às portas e nós, como sociedade, poderíamos recomeçar não somente um novo ano, mas a uma nova vida, submetendo-nos voluntariamente e nos transformarmos em novas pessoas. Respiramos preconceitos; contra mulheres (machismo ou sexismo), de classe social, racial, religioso, contra gordos, deficientes físicos, autistas e muitos outros. Temos ainda a desigualdade social. E por sentirmos preconceitos, nossas crianças e adolescentes são educados – também – com essa cultura e forma de vida, transformando-se em jovens e adultos também preconceituosos. O preconceito em geral nos apequena, nos torna vulgar, sem inteligência, sem caráter, sem propósitos humanitários, altruístas, evolutivos e espirituais. Podemos nos libertar definitivamente das correntes, das amarras e do calabouço com que somos aprisionados por sentirmos qualquer tipo de preconceito e desigualdade. Vamos nos presentear neste próximo ano que se inicia, plantando e cultivando em nosso novo eu a semente da árvore que trará saudáveis frutos. Em resumo: eu, você, o autista, o deficiente, o acamado, o pedinte, o desempregado, o analfabeto, o desenganado pela medicina, o ecumênico, o fiel, o espírita, o ateu, a mulher, o órfão, o homem, o morador de rua e de favela, o branco, o negro, o amarelo, o indígena e o pardo são todos verdadeira e absolutamente seres humanos.

Cecél Garcia

Santo André

