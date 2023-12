E-bikes: 5 dicas de segurança no trânsito

A segurança no trânsito ao se locomover com e-bikes é uma preocupação relevante. As bicicletas elétricas são uma forma eficiente de se deslocar, mas também apresentam desafios específicos. Sendo assim, é crucial adotar medidas de precaução para evitar possíveis acidentes.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

Segundo dados recentes da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet), os atendimentos médicos envolvendo ciclistas cresceram 30% nos primeiros cinco meses de 2021, se comparado ao mesmo período do ano anterior.

A segurança no trânsito ao se locomover com e-bikes depende de uma combinação de conhecimento das leis locais, uso adequado de equipamentos de segurança, manutenção regular da bicicleta e conduta responsável na estrada.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

“Para desfrutar ao máximo das vantagens das e-bikes, a segurança no trânsito deve ser uma prioridade. Com responsabilidade, podemos aproveitar esse transporte sustentável, que é prático e confortável, com a máxima segurança”, comenta Gabriel Arcon, CEO da E-Moving , startup de soluções em mobilidade urbana.

Visando a importância da segurança ao se locomover com e-bikes, Arcon lista 5 dicas para quem utiliza ou pretende utilizar esse modal.

Conheça bem as leis locais

O usuário deve se familiarizar com as leis de trânsito locais que se aplicam a e-bike, em diversos lugares, elas são regulamentadas de forma diferente das bicicletas tradicionais e dos veículos motorizados, esteja ciente da classificação delas em sua área e siga as regras correspondentes.

“Conhecer as leis locais é o primeiro passo para uma jornada segura com sua e-bike. Cada região pode ter regulamentações específicas para bicicletas elétricas, definindo limites de velocidade, requisitos de equipamentos, regras de uso de ciclovias e estradas, entre outros aspectos. Fique informado e siga as regras para garantir sua segurança e evitar multas e problemas legais”, comenta o CEO.

Use equipamentos de proteção

Essa é outra atitude essencial ao andar de e-bike, o capacete é o item mais importante, pois ele é o que protege a cabeça em caso de queda ou colisão, reduzindo o risco de lesões graves. Além deste acessório, deve ser considerado o uso de luvas, óculos de proteção e roupas de alta visibilidade é recomendável para aumentar a segurança.

“Os equipamentos de proteção não apenas ajudam a prevenir lesões, mas também tornam os ciclistas mais visíveis para outros usuários da estrada, reduzindo o risco de acidentes. Portanto, ao pedalar, não se esqueça dos equipamentos de proteção apropriados”, ressalta Arcon.

Fique atento à manutenção

O ciclista deve ficar sempre de olho na manutenção de sua bicicleta elétrica, pois essa é uma parte crítica da segurança no trânsito. Antes de cada viagem, é importante verificar se a e-bike está em boas condições de uso.

“Certifique-se de que os freios estejam ajustados e funcionando corretamente, verifique a pressão dos pneus para garantir uma boa aderência na estrada e garanta que as luzes e a buzina estejam operacionais”, acrescenta o executivo.

Mantenha uma velocidade segura

As e-bikes podem andar significativamente mais rápido do que as bicicletas tradicionais, por isso, é crucial manter uma velocidade adequada à situação e à via em que se está trafegando. Os limites de velocidade estabelecidos por lei devem ser seguidos sempre.

“Em áreas com tráfego intenso ou vias estreitas, reduza a velocidade para uma margem segura, de modo a permitir que você reaja rapidamente a situações de tráfego inesperadas. Respeite os limites de velocidade estabelecidos para e-bikes na sua região, e lembre-se de que em ciclovias e áreas com pedestres, a velocidade deve ser ainda mais reduzida para garantir a segurança de todos”, diz o CEO.

Evite distrações

Usar dispositivos eletrônicos, como telefones celulares ou fones de ouvido, pode diminuir a capacidade do ciclista reagir com agilidade a situações de tráfego inesperadas. Portanto, o foco deve estar sempre na estrada.

“Esteja atento ao tráfego, sinalize suas intenções e responda de maneira apropriada às mudanças nas condições de circulação. Lembre-se de que a atenção é um dos elementos essenciais para a segurança”, finaliza Arcon.