Calculadora IPVA 2024: ferramenta gratuita estima o valor

A Zapay, fintech voltada a proprietários de veículos, lançou a Calculadora IPVA 2024. Com o objetivo de aliviar o bolso dos brasileiros, a ferramenta gratuita e disponível para consulta em todo Brasil mostrará o valor estimado do imposto para 2024, ajudando motoristas a se prepararem com antecedência para o tributo que vence no próximo ano.

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é uma taxa obrigatória, de pagamento anual, calculado com base na Tabela FIPE e nas alíquotas de cada estado. Esse cálculo é influenciado diretamente pelo valor atual do veículo e pela alíquota aplicada no estado onde o veículo está registrado, que pode variar de 1% a 4%.

Um levantamento realizado pela Zapay durante o primeiro semestre de 2023 revelou aumento de 13% no número de inadimplentes no pagamento do IPVA em comparação com o mesmo período do ano anterior. Entre os 940 mil usuários analisados em sua base de dados, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais lideraram o ranking dos estados com maior atraso nos pagamentos.

Para evitar surpresas no próximo ano, motoristas em todo o Brasil podem acessar gratuitamente a calculadora Zapay através do link https://is.gd/i8ZT14.