Após um ano interditado, teleférico no Pq.Estoril é reaberto

O teleférico, tradicional atração no Parque Estoril no Riacho Grande, em São Bernardo, pode ser acessado desde o último dia 9. O espaço estava prestes a completar um ano de interdição, desde a falha mecânica ocorrida em 17 de dezembro do ano passado, quando dez clientes ficaram presos e foram resgatados pelos Bombeiros no brinquedo, que chega a trechos com 15 metros de altura.

A atração está disponível de quarta-feira a domingo, das 9h às 17h, com ingressos que saem por R$ 15 (somente ida) ou R $25 (ida e volta). Vale lembrar que, neste fim de ano, a atração funcionará normalmente em todos os dias – entre 24 e 31 de dezembro, com percurso somente até as 16h.

Sem restrição de idade e com dois assentos reservados para cadeirantes, o único ponto de atenção é para crianças com 6 anos ou menos, que devem estar acompanhadas de um adulto (no colo), conforme recomendação dos funcionários.

A INTERDIÇÃO

A estrutura entre as árvores, que oferece oito minutos de contemplação da Represa Billings, teve parte dos fios descarrilados em dezembro do ano passado, segundo laudo que acompanhou a interdição.

Na ocasião, pelo Twitter (X), o Corpo de Bombeiros detalhou que se fez necessário retirar as vítimas suspensas individualmente para evitar qualquer risco de queda ou pânico.

Apesar do incidente, Gabriel Aparecido, responsável pela empresa que gerencia a atração, Alta Empreendimentos, alega que a demora para abrir o teleférico se tratou, na verdade, de entraves burocráticos. “Em 2022, nosso contrato chegava ao final e então começaram os processos de licitação com a Prefeitura da cidade. A burocracia teve vários percalços que culminaram na liberação agora.”

A partir do episódio, a segurança no equipamento, segundo ele, passou a seguir normas rígidas quanto à capacidade de peso, com geradores em pleno funcionamento. “E as revisões passaram a ser semanais, aproveitando as portas fechadas do Estoril nas segundas e terças-feira”, esclarece.