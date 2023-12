Por Siempre RBD: streaming gratuito ViX transmite documentário sobre turnê

O serviço de streaming gratuito ViX anunciou hoje que “POR SIEMPRE RBD” estará disponível com exclusividade na plataforma do Brasil a partir de segunda (25). Trata-se de um especial que contará pela primeira vez com apresentações da turnê “Soy Rebelde Tour” no Foro Sol e o tão aguardado concerto de encerramento no estádio Azteca

POR SIEMPRE RBD dará destaque ao grupo pop mexicano formado pelos integrantes Anahí, Christian Chávez, Christopher Von Uckermann, Maite Perroni e Dulce María. O documentário oferece um vislumbre íntimo das experiências do grupo durante a turnê no México, apresentando imagens inéditas dos bastidores.

A turnê “Soy Rebelde”, começou em El Paso, Texas, e já passou por 26 cidades celebrando quase 20 anos de rica história do RBD. Mais de 1,5 milhão de ingressos foram vendidos em 24 horas, com shows esgotados no Brasil, Colômbia, México e Estados Unidos.

O aclamado grupo RBD alcançou um marco extraordinário ao atrair mais de 1,5 milhão de pessoas para 54 shows. Esta conquista faz com que os talentosos mexicanos se classifiquem entre a elite da indústria musical, dividindo o palco internacional com ícones como Taylor Swift e Elton John.

O grupo RBD originou-se do programa de TV mexicano amplamente conhecido dos anos 2000, “Rebelde”, tornando-se a banda pop mais vendida e querido pela comunidade latina.

Para acessar POR SIEMPRE RBD, basta baixar o aplicativo no seu dispositivo, escolher o título e apertar o play. A plataforma também pode ser logada pelo site https://www.vixbrasiltv.com/tv/on-demand.

ViX está disponível via web, em aplicativos para celular (via App Store e Google Play), e em aparelhos de TV conectada (como Roku, ChromeCast, Apple TV e Amazon Fire Stick). Para abrir a plataforma na web, acesse www.vix.com (para o cadastro, basta adicionar o e-mail e criar uma senha.