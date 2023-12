Obituário - 22 de dezembro de 2023

SANTO ANDRÉ

Apparecida Meleleo, 90. Natural de Santo André. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 17. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Josefina Pereira Marquez, 89. Natural de Santa Rita do Sapucaí (MG). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Pensionista. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alzira Martins Cardoso, 83. Natural de Promissão (SP). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 17. Jardim da Colina.

Expedita Rosa da Silva, 82. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Rodrigues do Nascimento, 80. Natural de Ilhéus (BA). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Auxiliar geral. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Carlos Dias, 75. Natural de Caconde (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Aparecida Menha Trufino, 72. Natural de Barra Bonita (SP). Residia na Vila Apiaí, em Santo André. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Josefina Ferreira de Souza, 71. Natural de Jacaraci (BA). Residia no Parque Jacarandá, no Taboão da Serra (SP). Dia 17, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Maria Dagmar Teixeira, 71. Natural de Santo André. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdir Coradino, 71. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Marceneiro. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Franco Russo, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcos dos Santos, 63. Natural de Santo André. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisca Maria da Silva Rodrigues, 62. Natural de Demerval Lobão (PI). Residia na Cidade Nova Heliópolis, em São Paulo. Capital. Dia 17, em Santo André. Cemitério Municipal de Demerval Lobão.

Maria José Carvalho dos Santos, 61. Natural de Assaí (Paraná). Residia no Jardim Pirituba, em São Paulo, Capital. Dia 17, em Santo André. Cemitério Dom Bosco, em Perus, Capital.

Renato Cezar de Miranda, 58. Natural de Santo André. Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 17. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Lindinauro dos Santos, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Norberto Zara, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Damásio, em São Bernardo. Dia 17, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

DIADEMA

Damores Afonso da Silva, 89. Natural de Jaboticatubas (MG). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Eosvaldo Orsi, 81. Natural do distrito de Valparaíso, em Patos de Minas (MG). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 17. Vale da Paz.

Antonio Batista da Silva, 63. Natural de Garanhuns (PE). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 17, em Diadema. Cemitério Municipal de Poá (SP).

Marcos de Jesus Lima, 54. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Inês Verdugo, 81. Natural do Estado do Espírito Santo. Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 17, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.

Luiz Alves, 76. Natural de Piratininga (SP). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 17, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

RIBEIRÃO PIRES

Geraldo Sebastião Duarte Coelho, 77. Natural de Bom Jesus do Galho (MG). Residia no Jardim Aprazível, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.