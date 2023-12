Com presença de Bob Burnquist, pista de skate em Santo André ganha novos equipamentos

O skate, um dos esportes mais praticados em Santo André, foi contemplado com novidades nesta quarta-feira (20). A conhecida pista do Parque da Juventude - Ana Maria Brandão ganhou novos equipamentos, entre obstáculos e uma minirrampa. Alguns dos itens modernos foram trazidos pelo skatista andreense Giovanni Vianna, atual campeão da SLS (Street League Skateboarding), que conquistou o título na pista montada no Ginásio do Ibirapuera, no início do mês. Desta pista, diferentes obstáculos chegaram em Santo André.

Já a minirrampa foi oferecida pelo Instituto Funarte e pela organização Skate Cuida. A entrega dos equipamentos contou com a presença do multicampeão Bob Burnquist e também do skatista Giovanni Vianna.

“O skate tem uma característica muito presente em Santo André. Temos as pistas do Jardim Ana Maria, do Parque Pignatari, do Jardim Las Vegas, e vamos continuar o trabalho para estruturar ainda mais o Parque da Juventude, sem contar o parque de skate da Avenida Atlântica, que devemos entregar no próximo aniversário da cidade. É um grande orgulho recebermos um ídolo aqui na cidade e ainda ver de perto o Giovanni, que leva o nome de Santo André aos diversos lugares onde compete”, disse o prefeito Paulo Serra.

O presente entregue pela lenda Bob Burnquist foi a nova minirrampa, onde o multicampeão andou junto a outros skatistas, fazendo a estreia do equipamento. “Andei muito nas pistas do Grande ABC e vejo com entusiasmo esse trabalho social, esportivo e cultural. A resiliência do skatista passa muito por seguir em frente, enfrentar os obstáculos, sempre formando uma grande família”, comentou Bob Burnquist.

Praça Atlântica – Outra região de Santo André, na Vila Valparaíso, está perto de receber as obras de transformação da Praça Dr. Sérgio Cyrino da Silva. O local terá uma nova pista de skate, com 992,61 metros quadrados, ficará ao lado da minirrampa que já existia no local – a mais antiga da cidade entre as que ainda existem.

Segundo a prefeitura, o parque ainda ganhará pista de caminhada, quadra poliesportiva, espaço pet e um parquinho revitalizado. Serão realizadas também as manutenções da academia ao ar livre e da cancha de malha, bem como a reformulação dos canteiros de vegetação – com plantio de novas espécies – e manejo arbóreo.

Todo o perímetro receberá sistema de iluminação e câmeras de monitoramento novo, seguindo o padrão dos demais parques da cidade.