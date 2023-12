Celular Seguro é uma forma rápida, fácil e inclusiva de proteção; veja como funciona

A iniciativa do Celular Seguro, novo programa do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) que consegue bloquear em até 30 minutos smartphones que foram roubados ou furtados, é uma maneira de proteção mais simples e rápida sobretudo para a maior parte da população brasileira que carece de letramento digital.

A avaliação de Carlos Rafael Gimenes das Neves, professor do curso de Ciências de Dados e Negócios da ESPM.

Segundo o especialista, muitos fabricantes de aparelhos celulares disponibilizam aplicativos próprios de proteção, mas nem todo usuário fica atento às configurações ou consegue entender o passo a passo para implementá-lo.

Além disso, aparelhos antigos não possuem tal recurso.

“A solução do governo é mais democrática nesse sentido e vem ao encontro de uma necessidade da sociedade, uma vez que atualmente há nos aparelhos muitas informações pessoais e o usuário fica vulnerável caso seus dados fiquem nas mãos de pessoas mal-intencionadas”, diz Neves.

O Celular Seguro, continua Neves, depende dos desenvolvedores das grandes instituições financeiras, o que não ocorre quando vem do fabricante. Porém, é de grande interesse por parte delas.

“Percebemos no lançamento do Celular Seguro a adesão de diversos bancos à plataforma. Eles estão dispostos a estarem aptos para o funcionamento do aplicativo, pois eles também necessitam dessa proteção”, diz.

Que saber exatamente com vai funcionar a plataforma Celular Seguro? Leia esta reportagem completa. Para habilitar o programa, entre aqui.