Quais os planos de Valdemar na região?

A grande dúvida que paira na classe política da região é saber qual a estratégia que o presidente nacional do PL, o ex-deputado federal Valdemar Costa Neto, tem traçado para o Grande ABC. Recentemente, Valdemar se reuniu com o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), e com o vice-prefeito da cidade, Luiz Zacarias (PL), dizendo publicamente que Zacarias seria a principal liderança do partido nas costuras eleitorais do ano que vem. Depois, abriu flanco de conversa com aliados do deputado federal Alex Manente (Cidadania), pré-candidato a prefeito de São Bernardo, em um movimento de aproximação do PL com a potencial candidatura do parlamentar. Nesta semana, entretanto, Valdemar esteve com o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), em uma agenda divulgada pelo tucano juntamente com o presidente municipal da sigla, Fernando Longo, e da vice-presidente do diretório municipal, Júlia Benício. Morando está no tabuleiro oposto ao de Paulo Serra na região. Muita gente tem se perguntado o que moveu Valdemar a mudar radicalmente de passo no Grande ABC.

Pressão no PL

Ainda falando de PL regional, tem crescido a pressão contra o presidente do diretório municipal de Mauá, vereador Zé Carlos Nova Era, para que ele ao menos se licencie da presidência da legenda enquanto transcorre a apuração sobre a denúncia de agressão que sua mulher fez. Dentro do partido, até um nome já circula como alternativa para atenuar a crise: Josi Simões, mulher do vereador Sargento Simões, pré-candidato a prefeito da legenda.

Contas e Corinthians

O TCE (Tribunal de Contas do Estado) aprovou as contas de 2018 da Câmara de São Caetano, na gestão do presidente da casa, Pio Mielo (PSDB). Foi o segundo ano consecutivo com contabilidade validada pela Corte. Nos corredores da casa, a brincadeira é a de que Pio poderia exportar o modelo de gestão de contas para o Corinthians, time de seu coração que anda claudicante com relação às finanças.

Parabéns para você

Na Câmara de Santo André, a última sessão do ano também serviu como festa para a vereadora Dra Ana Veterinária (União Brasil), que comemorou aniversário na terça-feira. Ela recebeu flores e presentes dos parlamentares e a equipe de seu gabinete encomendou um bolo para celebrar a data.

Medalha – 1

A Câmara de Diadema concedeu a Medalha Vladimir Herzog ao jornalista e ex-ministro dos Direitos Humanos Paulo Vannuchi, ao ator e diretor de teatro Celso Frateschi, ao jornalista Wallace Lara, ao advogado Belisário dos Santos Júnior, ao músico Ernesto José de Carvalho, a Antônio Funari Filho, da Comissão Paz e Justiça, e à Comissão de Defesa dos Direitos Humanos “Dom Paulo Evaristo Arns” – representada pela professora Maria Victoria Mesquita Benevides.

Medalha – 2

A Medalha Vladimir Herzog é dada pela Câmara de Diadema a quem notadamente trabalha pela manutenção da democracia e direitos humanos. A escolha dos homenageados foi feita pelo líder do governo na casa, Josa Queiroz (PT). “Essa medalha, assim como outra homenagem que temos para as mulheres que defendem a democracia, e outras ações permanentes que fazemos contra o regime militar, são ações que fortalecem um posicionamento político dentro dessa casa. Nada mais simbólico que essa homenagem ser feita hoje, com pessoas com tanta representatividade e simbolismo dentro de suas respectivas comunidades. É um momento importante e histórico”.

Moção de aplausos

O vereador Simão (Avante), de Mauá, protocolou moção de aplauso ao Diário pela realização da 17ª edição do Desafio de Redação. Ele elogiou a iniciativa do jornal e também o tema proposto, sobre reciclagem. Outro item da moção de aplausos foi enaltecer Kimberly Vitória dos Santos, grande vencedora do concurso literário, moradora de Mauá e que ganhou uma bolsa integral de estudos na Fundação Santo André.