Marina Sena revela expectativa para show em Diadema

No dia em que comemora seu 64º aniversário, Diadema terá uma representante e tanto para celebrar sua festa. Autora de hits como Ombrim, Que Tal? e Por Supuesto, a mineira Marina Sena sobe ao palco na Praça da Moça, no terceiro Festival de Natal da cidade, por volta das 19h desta sexta-feira. Ao Diário, a artista revelou a expectativa para o show, além de falar um pouco mais sobre sua carreira, incluindo o último trabalho, Vício Inerente, que deve ser apresentado no evento.

“Estou muito feliz em tocar pela primeira vez em Diadema. Meus fãs me pedem show na cidade há um tempo e estou animada de finalmente vê-los. Vai ser lindo. Vamos dançar e cantar muito”, diz Marina Sena, ao Diário, sobre a expectativa de se apresentar no Grande ABC. “Vou levar tudo o que sei fazer de melhor, e estar com a energia lá em cima, dançando do começo ao fim, e espero que meus fãs de Diadema amem tudo o que vamos fazer nesta noite. Estou muito animada e não vejo a hora de encontrar vocês.”

Nascida em Taiobeiras, pequena cidade no Norte de Minas Gerais, Marina acumulou passagens por bandas como A Outra Banda da Lua e Rosa Neon, onde se destacou principalmente na faixa Ombrim, em que assumiu a voz principal. A música, inclusive, faz parte do setlist da artista e deve ser tocada nesta sexta-feira, em sua versão piseiro, lançada como um remix em setembro deste ano. Para Marina, suas vivências são as principais inspirações para produzir, e destaca, além do passado, sua mudança para São Paulo, que interferiu completamente em sua nova sonoridade, que ainda estava por vir.

A artista se lançou em carreira solo em 2021 sendo Me Toca seu primeiro sucesso, antecedendo o disco De Primeira, que conta com sucessos como Pelejei, Voltei Pra Mim e, principalmente, Por Supuesto, que chegou ao 5º lugar no ranking mundial de músicas virais, do Spotify. Em maio deste ano, Marina Sena lançou seu segundo disco em carreira solo, Vício Inerente, que traz elementos de pop, trap, pagotrap, reggaeton, drill, R&B, triphop, soul, e a já conhecida influência da MPB que Marina leva em suas composições. O disco, inclusive, deve ter a maioria de suas músicas tocadas na apresentação na região.

A mixagem do disco, produzido por Iuri Rio Branco, foi feita nos estúdios The Hive e NRG por Daniel Pampuri e Marcelinho Ferraz. “Todas as músicas de Vício Inerente têm um significado muito especial, mas estou em um momento de amor com Dano Sarrada, que está com clipe lindo no ar (lançado em novembro). Já amava essa música, mas o clipe me trouxe muitas sensações com relação a ela. Inclusive, vocês já assistiram?”, brinca Marina. Dano Sarrada é a faixa que abre o disco, mostrando que a mineira vem ainda mais pop e ousada, já que a música traz diversos elementos do gênero, com letra que remete à sedução.

Apesar das críticas, principalmente pela forma livre de se apresentar e no empoderamento de suas letras, Marina exalta sua evolução e diz sentir crescimento em sua carreira. “Sinto que fico mais madura com relação a minha linguagem a cada trabalho. Amo tudo que fiz, e sinto que é um trabalho de muita atenção, sendo muito minuciosa com a minha linhagem. Penso que a tendência quando tem esse capricho todo é sempre superar cada projeto, sendo o melhor que posso ser”, avalia a artista mineira.

Apesar do show de Marina Sena se iniciar às 19h, a programação do dia se inicia às 16h, com apresentações de Alex Rodrigues, DJ Puffe, Gabi D’Oyá – com participação de Nicolas MC –, e Don Ernesto.

O FESTIVAL

A Prefeitura de Diadema realizará, entre os dias 8 e 17 de dezembro, na Praça da Moça, o terceiro Festival de Natal. Na programação, shows de artistas consagrados como Marina Sena, Pitty, Dudu Nobre e Chico César, mais de trinta atrações locais, grupos formados por alunos da Casa da Música e muito mais, sempre a partir das 16 horas.

Durante todos os dias do Festival, haverá barracas de alimentação e bebida. Uma árvore de Natal com 15 metros de altura será inaugurada no dia 8, aniversário de Diadema, mesmo dia em que a casa do Papai Noel começa a receber a visita do bom velhinho. A entrada nos shows será trocada por um quilo de alimento não perecível, destinado ao Fundo Social de Solidariedade.