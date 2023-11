CBF e Prefeitura do Rio vão criar Museu do Futebol e CT do futebol feminino e dos árbitros

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, se reuniu com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, para anunciar acordos para a construção de um Museu do Futebol Brasileiro na cidade, além de um Centro de Treinamento para o futebol feminino e para os árbitros.

Ficou acordado que o município concederá um imóvel no centro do Rio para a instalação do museu. O acervo ficará sob responsabilidade da entidade que comanda o futebol no País - ela doará tudo o que tem em sua sede, na Barra da Tijuca. As obras em um antigo prédio do Automóvel Clube do Brasil começaram em um investimento estimado em R$ 36,3 milhões.

"A CBF tem um terreno na Barra em que a ideia é fazer um super Centro de Treinamentos para árbitros e futebol feminino, que é cada vez mais importante em nosso País. E trazer para o Centro da cidade, em um imóvel da prefeitura, o Museu do Futebol Brasileiro", disse o prefeito do Rio, Eduardo Paes durante o encontro com Ednaldo Rodrigues, no Palácio da Cidade, em Botafogo.

"O museu hoje é espetacular e está restrito ao prédio da CBF, na Barra, sem muita visitação. Trazê-lo para o centro da cidade vai ampliar o universo de pessoas que podem conhecê-lo e quem irá ganhar com essa mudança é o torcedor brasileiro", destacou o presidente da CBF.

Foi revelado no encontro que as instalações do histórico prédio do antigo Automóvel Clube, tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac) desde 1965 serão restauradas e modernizadas. As fachadas serão restauradas e serão construídas duas novas escadas de acesso ao pavimentos, além de instalação de portas e janelas no padrão das originais, com recuperação estrutural e execução de novas instalações.

O encontro serviu, ainda, para a confirmação da criação do Centro de Treinamentos para o futebol feminino e árbitros, na Barra da Tijuca. A CBF Academy também será transferida para o local.

"Vamos fazer no terreno que a CBF possui na Barra uma Escola Nacional de Árbitros para a padronização da arbitragem e também para receber o nosso futebol feminino. E vamos instalar também a CBF Academy para capacitar cada vez mais a gestão do futebol brasileiro", revelou Ednaldo Rodrigues.

Na obra do Centro de Treinamentos, a Prefeitura do Rio realizará as obras de infraestrutura de acesso, a exemplo das que já fez para os CTs de Fluminense e Vasco. A CBF erguerá o complexo.