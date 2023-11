Reivindicação de Massa continua sem resposta

A busca de Felipe Massa pelo reconhecimento do título da temporada de 2008 da Fórmula 1 segue em aberto. A data limite estipulada pelo piloto para que a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) respondesse o seu pedido se esgotou no dia 15 de novembro. O brasileiro aguarda a análise do caso por parte da FIA antes de ingressar na Justiça. A defesa de Massa, porém, ainda não revelou quais serão os próximos passos que vai adotar.

Para os especialistas em automobilismo, essa reivindicação é um processo complexo por ter a Inglaterra como foro, com procedimentos diferentes da Justiça Brasileira. Por isso, o caso deve se estender ainda mais. Na semana passada, Nelsinho Piquet disse ao podcast Pod Pai Pod Filho não acreditar que Massa vencerá o caso. “Acho que não vão mudar uma coisa de 15 anos atrás, muito menos um campeonato vencido pelo Hamilton”.

ENTENDA O CASO

Em 2008, Felipe Massa corria pela Ferrari e fez o seu melhor campeonato, mas o campeão daquela temporada acabou sendo o britânico Lewis Hamilton, com um ponto a mais. que o brasileiro.

No entanto, foi apenas em 2009 que o mundo do automobilismo ficou sabendo que na corrida de Singapura, a Renault havia interferido externamente, a mando de seu então chefe Flavio Briatore, que pediu para que Nelson Piquet Jr. batesse seu carro propositalmente para que o safety car fosse acionado a fim de ajudar seu companheiro de equipe Fernando Alonso. O espanhol, então, conquistou a liderança e venceu aquela corrida. Já Felipe Massa, que havia largado em primeiro, terminou a prova apenas na 13ª colocação, não marcando nenhum ponto na ocasião. Massa, porém, resolveu reivindicar o título somente após declarações de Bernie Ecclestone.