Arthur Aguiar comenta possibilidade de volta de Rebelde brasileiro: - Não é tão simples

Com a volta de tantas bandas icônicas como o Rebelde, Cine, Restart e tantas outras que estão fazendo uma sequência de shows de despedida, é claro que os fãs lembraram do grupo musical brasileiro que fez o maior sucesso na televisão em 2011, né? O Rebelde versão brasileira!

O elenco contava com os atores Arthur Aguiar, Lua Blanco, Sophia Abrahão, Micael Borges e Chay Suede e foi uma febre entre os adolescentes da época. Agora, os fãs estão super nostálgicos e começaram a enviar diversas mensagens para os artistas, pedindo que eles voltassem também.

Para sanar qualquer dúvida sobre a possibilidade de um retorno, Arthur surgiu nas redes sociais na noite da última sexta-feira, dia 24, para explicar que reunir o grupo não será nada simples.

- Venho recebendo muitas mensagens sobre Rebelde. Muitas, muitas mesmo. Eu já falei isso várias vezes, mas vou falar de novo. Não é tão simples quanto vocês acham que é. Depende de muitas coisas, inclusive, de todos quererem e isso é uma coisa que não está no meu domínio, como se dependesse só de mim, tipo, se eu decidir, vai voltar. E eu acredito que vocês mandam isso para todos, mas é muito mais complexo do que vocês podem imaginar. Depende de todo mundo querer porque eu acho que só faz sentido se todo mundo topar.

Na sequência, o campeão do BBB22 confessou que estaria super dentro caso o projeto fosse levantado. E aí, mais alguém topa esse reencontro?

- Por mim, seria incrível, uma experiência incrível, sobrenatural poder viver isso novamente. Mas Micael teria que topar, o Chay, a Lua, a Sophia, a Mel, e cada um hoje está em um momento diferente da vida. Com outras prioridades... Então, eu acho muito difícil, a gente conseguir que todos os seis queiram participar agora. É complexo. Além disso, tem todas as questões do nome, das músicas, todas as questões que não dependeriam só de nós. Eu amaria viver isso depois de 10 anos, ter a oportunidade de nós seis nos reunirmos e encontrarmos vocês. A gente nunca teve a pretensão de se comparar com o Rebelde mexicano.