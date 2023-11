Último GP de Fórmula 1 do ano acontece neste fim de semana

A temporada 2023 da Fórmula 1 está chegando ao fim. Neste domingo (26), acontece a última etapa do ano nos Emirados Árabes Unidos (Grande Prêmio de Abu Dhabi). A largada está marcada para às 10h, no autódromo de Yas Marina, com transmissão da Band.

No treino livre desta sexta-feira (24), os fãs de automobilismo puderam ver novamente um brasileiro nas pistas da categoria. Felipe Drugovich, piloto de desenvolvimento da Aston Martin, treinou com o carro do espanhol Fernando Alonso. Drugovich está em busca de uma vaga no grid da F1 para 2024, o que não acontece desde 2017. Felipe Drugovich surpreendeu e fez o segundo melhor tempo ficando atrás apenas de George Russel, da Mercedes.

O grid de largada será definido hoje às 10h. Max Verstappen e Sergio Perez (Red Bull Racing) já garantiram primeiro e segundo lugar do campeonato, respectivamente.