Cartório de Santo André está sob novo comando

Com cinco décadas de história – foi fundado em 1970 –, o 3° Tabelião de Notas de Santo André, na Praça do Carmo, está desde o dia 1º de novembro sob nova direção. Lara Lemucchi Cruz Moreira, 44 anos, està á frente das operações de um dos mais tradicionais cartórios do Grande ABC.

Lara, que tem 16 anos de experiência na área, assumiu o posto após ser aprovada no 12° Concurso de Provas e Títulos para a Outorga de Delegações de Notas e Registros do Estado de São Paulo, realizado em, julho deste ano.

Formada em direito, com pós-graduação em direito notarial e registral, e em direito público, Lara começou a atuar no ramo dos cartórios quando passou pelo seu primeiro concurso público, em 2007, e ingressou em registro civil na cidade de São Luíz do Paraitinga, no Vale do Paraíba, Interior de São Paulo.

Se no cartório de notas Lara cuidava de atos como registros de nascimento ou certidões de óbito, agora, sob seu escopo estão documentos públicos como escrituras e inventários, entre outros. Garantindo a autenticidade, publicidade, segurança e eficácia jurídica desses documentos. “O Tabelião de Notas formaliza juridicamente a vontade das partes. Então, ele transforma aquilo que a pessoa quer em um instrumento jurídico, para que tenha eficácia e segurança para a prática dos atos que aquela pessoa queria dar”, explica.

MUDANÇA

Antes da Constituição Federal de 1988, os oficiais de cartórios eram nomeados pelos governantes, e a função podia ficar na família, sendo passada de pai para filho.

A partir daí, as vagas como titular de cartório, somente podem ser ocupadas por meio de concurso público, que inclui provas teóricas e práticas, além da contagem de títulos.