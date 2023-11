Conferência Livre de Cultura vai debater e apresentar propostas da região

Os fazedores de cultura das sete cidades do Grande ABC vão organizar, neste sábado (25), a Conferência Regional Livre de Cultura. Com apoio da Pró-reitoria de extensão e cultura da UFABC (Universidade Federal do ABC), a conferência livre vai apresentar e debater propostas culturais de interesse da região, que depois serão encaminhadas como demandas para a 4ª Conferência Estadual, bem como para as secretarias de cultura da região e para o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC para a construção de políticas que fortaleçam a integração regional.

A conferência regional livre de cultura dos sete municípios da região acontece depois de cada uma das cidades ter organizado as suas próprias conferências e escolhido representantes (delegados) para a etapa estadual que acontecerá nos dias 8 e 18 de dezembro deste ano.

Entre as atividades previstas no encontro regional estão a apresentação dos relatórios de cada uma das conferências municipais, reunião de grupos por eixos temáticos a fim de levantar o que falta para atender os interesses da região na área cultural e um cortejo festivo com grupos musicais e artistas da região.

Com a recriação, em janeiro de 2023, do MinC (Ministério da Cultura), o calendário de conferências (etapas nacional, estaduais, municipais e livres) ganhou corpo com o desafio de retomar a participação social na construção das políticas públicas de cultura.

SERVIÇO

Conferência Livre de Cultura do Grande ABC

Quando: 25/11 (sábado)

Local: UFABC Campus Santo André (Avenida dos Estados, 5001, Santo André)

Horário: 9h30 às 16h30