Kevin Muñoz, ator da Netflix e Apple TV, é encontrado amarrado e morto aos 23 anos de idade

Kevin Andres Muñoz Tovar, ator colombiano que trabalhou em um filme da Netflix e uma série da Apple TV foi encontrado morto aos 23 anos de idade. Segundo informações do Daily Mail, mídias locais reportaram que o artista estava com as mãos e pés amarrados, além de apresentar vários ferimentos de facão no que parecia ser um ato de tortura.

O Major Nicolas Guillermo Suarez Plata, do Distrito Policial de Tulua, informou que um jovem foi preso suspeito pelo assassinato:

O Departamento de Polícia de Valle informa que, graças à informação oportuna fornecida pelos cidadãos, em um destacamento operacional da Polícia, a captura de um homem de 19 anos foi alcançado que, minutos antes, teria participado do homicídio de Kevin Andres Munoz Tovar, renomado ator de cinema colombiano. Os sujeitos que causaram os ferimentos fugiram do local, mas graças às informações da comunidade, um deles foi capturado.