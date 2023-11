Nosso Lar celebra 70 anos de vida no cuidado com idosos

Completando sete décadas visados ao bem-estar e a felicidade dos idosos, a Instituição Assistencial Nosso Lar celebra em novembro seus 70 anos. Desde sua fundação em 1953, a instituição tenta propiciar um ambiente acolhedor, se tornando um lar à terceira idade. Neste marco significativo, a entidade relembrou as muitas vidas tocadas e as memórias construídas, relembrando sua história.

No ano de 1950, o então Abrigo dos Desamparados foi criado por um grupo de amigos preocupados com pessoas em estado de abandono. Com sede na Rua dos Coqueiros, 292, no Bairro Campestre, em Santo André, após três anos de funcionamento, foi oficialmente registrado como Instituição Assistencial Nosso Lar, em 10 de novembro de 1953.

Atualmente, o espaço conta com 80 idosos residentes (capacidade para 85 idosos), atendendo 24 horas por dia, com alimentação, atendimento médico com as unidades públicas, psicológica, fisioterapeuta, terapia ocupacional (confecção de enfeites, pastel, pizza), entre outras atividades como passeios dos quais se destacam a a ida ao Museu do Futebol, Sabina Escola Parque do Conhecimento, Aparecida do Norte, pesqueiros e feiras livres.

Para atender um número maior de idosos, foi construída uma nova sede na Avenida Bom Pastor, 1112 /1126, também em Santo André, com capacidade para abrigar 120 idosos. A inauguração das novas instalações ocorreu em 23 de setembro de 1962. Em janeiro de 1979, por motivo de construção da marginal do Córrego dos Meninos, foi realizada uma permuta de imóveis com a Prefeitura Municipal e a entidade transferiu suas instalações para a Rua Francisco Ferreira, 49, na cidade andreense, onde se encontra até hoje.

O coquetel de comemoração acontece hoje, às 19h30, no Clube Primeiro de Maio. Para adquirir convites o telefone é 4453-7766 falar com Carol.