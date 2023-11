Instituto Humanus leva ciclo de palestras à Mobility & Show 2023

O Instituto Humanus de Santo André se prepara para mais uma edição da Mobility & Show, feira de automóveis, produtos, equipamentos e serviços para pessoas com deficiência, que será realizada entre os dias 24 e 26 de novembro, no Campo de Marte (Avenida Santos Dumont, 1979, Santana, São Paulo), das 10h às 18h.

Neste ano, o instituto é um dos organizadores e promoverá a Jornada da Acessibilidade e inclusão, com 16 palestras que vão abordar temas inerentes ao cotidiano das pessoas com deficiência. Apesar de ser uma exposição de automóveis e acessórios, o Instituto Humanus deseja ampliar a temática do evento, como explica Rodolfo Sonnewend, presidente da entidade. “Queremos discutir a inclusão em diversas áreas, por isso teremos a presença do consultor paralegal do nosso instituto, o Dr.Gercino Prado, que vai destacar o papel da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) na interpretação dos direitos da pessoa com deficiência. Teremos também o Dr. Edison Passafaro falando sobre normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e a possibilidade de construção de novas regras já para o ano que vem”, detalhou.

Rodolfo também comenta como o instituto tem atuado para garantir que outras instituições, como as escolas por exemplo, estejam cada vez mais aptas a receberem alunos PCD (Pessoas com Deficiência). “De acordo com a pesquisa mais recente, aproximadamente 96,2% dos professores não sabem como conduzir uma aula para um PCD, e através do Instituto Humanus, nós fazemos parcerias com dezenas de escolas e com os nossos profissionais tentamos ajudar escolas na abordagem e no cuidadi com esses alunos”, observou.

Para participar da Jornada da Acessibilidade e Inclusão do Instituto Humanus é necessário fazer a inscrição no site https://www.institutohumanus.org.br/jornada-da-acessibilidade-e-inclusao/. A inscrição é totalmente gratuita.