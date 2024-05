Nomes da cidade. Tropeiros que passam. Matas e córregos. Madeira e carvão. E um texto da Dra. Gisela...

ONDE ESTÃO?

Em 4 de maio de 1979 o prefeito Aarão Teixeira inaugurava a galeria dos ex-prefeitos de Rio Grande da Serra. Eram três os ex-prefeitos, 45 anos atrás: Carlos José da Graça Carlson, Geraldino Lotti Filho e Irineia José Midoli, antecessores do jovem Aarão.

NOTA DA MEMÓRIA – Aarão, família do Zé do Cartório, Geraldino, Irineia: é desconhecido o destino daqueles retratos, devidamente reproduzidos à época pelo Diário.

Prefeita Maria da Penha, vamos reativar a Galeria dos Ex-Prefeitos? Memória colabora e dá a maior força.

Crédito da foto 1 – Banco de Dados/reprodução: João Henrique Medice

DRA. GISELA EM 1994. A Represa Billings precisa ser preservada

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 8 de maio de 1994 – Edição 8694

CULTURA & LAZER – São-caetanense é memória viva do rádio.

Aos 78 anos, José Astolphi recordava seu passado de pioneiro e responsável pelo nascimento de rádios como a Cacique, de São Caetano, e Clube, de Santo André.

No final dos anos 1940, Astolphi instalava o primeiro serviço de alto-falantes na Estação de São Caetano.

Ao longo da carreira de radialista, a de compositor, com 60 composições.

Reportagem: Orlando Margarido (texto) e Paulo de Souza (fotos).

PONTO DE VISTA – Senna, vida e morte. O sacrifício prematuro em uma breve carreira de conquistas e glórias.

Artigo do jurista Tito Costa.

EM 9 DE MAIO DE...

1904 – Iniciado o serviço telefônico entre Lisboa e Porto, em Portugal.

Roma, 8 – O papa proibia as conferências sociais do padre Murri.

1968 - Nasce o DIÁRIO DO GRANDE ABC

O primeiro DIÁRIO DO GRANDE ABC (edição 623 - continuação numérica iniciada com o nº 1 do NEWS SELLER) circula com 24 páginas na quinta-feira 9 de maio e traz a seguinte manchete: "Prisão de sacerdotes agita círculos católicos da região".

1979 – Diário do Grande ABC abria o I Seminário de Jornalismo no Grande ABC. José Louzeiro falava sobre a Editoria de Polícia. Dizia mestre Louzeiro, no alto do Salão Nobre do Diário, na Rua Catequese:

A reportagem de polícia coloca em xeque as qualidades humanas do repórter. O profissional fica em frente de ocorrências intimamente vinculas à vida humana.

Chega-se na delegacia. O pobre do ladrão está com a mão no rosto, envergonhado. O policial dá-lhe uma bolacha, tira sua mão e diz: “fotografa!”.

Quer dizer, ladrãozinho, porque ladrão grande não se fotografa.

NOTA DA MEMÓRIA – O I Seminário de Jornalismo do Grande ABC teria palestras todas as quartas-feiras à noite. Seriam focalizados temas diversos relativos à uma redação de jornal. A greve dos jornalistas interrompeu a série.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Quarenta e três cidades aniversariam em 9 de maio, entre as quais Alto Paraíso (PR), Arataca (BA), Caseiros (RS), Conceição do Castelo (ES), Juína (MT), Padre Bernardo (GO), Riachão do Dantas (SE), Riacho da Cruz (RN) e Rio Negro (MS).

Evangelho

9 de maio

Ainda um pouco de tempo e não me vereis mais, mas um pouco de tempo e me tornareis a ver.

João, 16,16