São Bernardo sente falta de prefeito, diz Luiz Fernando

O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), pré-candidato a prefeito de São Bernardo na eleição do ano que vem, voltou de nova viagem para Brasília para fazer o que, segundo ele, o atual chefe do Executivo, Orlando Morando (PSDB), se recusa: debater investimentos federais para a cidade.

De acordo com o petista, Morando é o único dos prefeitos do Grande ABC que ignora as relações com a União. “Temos uma Prefeitura sem prefeito e a cidade sente falta de não ter um prefeito. Em vez de debater como o governo federal pode ajudar no desenvolvimento de São Bernardo, ele (Morando) prefere ver como faz para vender mais áreas públicas da cidade.”

“Eu tenho dividido meu tempo com a construção da pré-candidatura, com meu mandato na Assembleia Legislativa e ir para Brasília executar um papel que o Orlando Morando se recusa, que é discutir recursos para São Bernardo. Eu já encontrei os prefeitos Paulo Serra (PSDB, Santo André), (José de) Filippi (Júnior, PT, Diadema), Marcelo (Oliveira, PT, Mauá) e a Penha (Fumagalli, PSD, Rio Grande da Serra) em Brasília, aproveitando a abertura que o governo do presidente (Luiz Inácio) Lula (da Silva, PT) dá aos municípios. Mas o Orlando Morando nunca vai”, emendou.

Para o petista, a inércia de Morando foi determinante para que São Bernardo perdesse indústrias de peso na economia municipal, casos da Ford, da Toyota, da Mangels e da UCI Farmas – saídas essas que impactam em toda uma cadeia produtiva instalada ao seu redor e que, fatalmente, atingem as contas públicas por haver prejuízo na arrecadação.

“Por que ele não pegou um avião e foi para os Estados Unidos tentar reverter a saída da Ford? O governo federal era comandado por uma figura que ele apoiou, o (Jair) Bolsonaro (PL), o governo do Estado também, com (João) Doria. Por que não foi? Porque São Bernardo não tem prefeito. E o mais engraçado, para não dizer trágico, é que ele foi para os Estados Unidos quando São Bernardo conquistou um prêmio de cidade que mais recicla óleo. Ele levou consigo seu filho (Orlandinho). Mas para defender os interesses de São Bernardo para brigar pela Ford ficar, ele não vai”, criticou. “E, mais do que isso. Ele, junto do Doria, já estavam vendo jeitos de vender o terreno da Ford. Ele é um grande corretor de imóveis.”

Luiz Fernando também entrou na seara das finanças públicas ao apontar relatório do Tesouro Nacional, de 2021, que mostrou São Bernardo como a terceira cidade mais endividada do Brasil, atrás de São Paulo e Rio de Janeiro, com passivo acumulado de R$ 2,3 bilhões.

“Como ele fala que economizou R$ 1 milhão por dia sendo que São Bernardo tem esse caminhão de dívida? O Orlando Morando é um prefeito marqueteiro, faz propaganda o tempo todo, é um youtuber e, agora, tem vendido o futuro da cidade, dos meus netos”, finalizou.