Prefeitura reforma teto de UBS 7 meses após vistoria do TCE

Sete meses depois de o TCE (Tribunal de Contas do Estado) apontar uma série de problemas estruturais na UBS (Unidade Básica de Saúde) Vila São Pedro, a Prefeitura de São Bernardo abriu licitação para reformar o telhado da unidade, uma das partes que apresentava danos. O pregão foi agendado para o dia 30 de novembro e prevê gastos de R$ 526 mil.

Uma vistoria realizada pelo Tribunal em abril apontou que rachaduras e vazamentos no teto eram um dos principais problemas enfrentados pelos usuários da unidade de saúde. Havia também uma cachoeira que descia da cobertura no lado externo da UBS, conforme mostrou um vídeo enviado por uma usuária ao Diário.

Também se completaram sete meses que o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) entrou com representação no MP (Ministério Público) com pedido para que apurasse a falta de manutenção na unidade. Até agora, porém, o parlamentar não recebeu devolutiva do órgão estadual.

Os problemas envolvendo a UBS Vila São Pedro são conhecidos pelo menos desde 2020, quando o governo do Estado enviou R$ 200 mil em emenda de autoria de Luiz Fernando, recurso destinado para compra de equipamentos e reformas na unidade. Ao MP, o deputado citou que enviou ofício ao secretário de saúde, Geraldo Reple Sobrinho, questionando a razão pela qual as reformas não foram realizadas até aquele momento, mas não obteve resposta.

A assessoria de Luiz Fernando informou que há uma nova emenda, desta vez de R$ 150 mil, para ser enviada exclusivamente para reformas na UBS Vila São Pedro. O pagamento, no entanto, ainda não foi feito pelo governo estadual.

O Diário questionou a Prefeitura a respeito das intervenções na unidade de saúde, mas não obteve resposta até o fechamento desta edição.

CAOS NA SAÚDE

A crise na saúde de São Bernardo tem sido acompanhada pela equipe de reportagem do Diário desde abril e revela problemas que vão da falta de medicamentos a UBS – no caso, a da Vila União – fechada por risco de desabamento, em claro sinal da falta de manutenção. Também houve fechamento de 110 dos 257 leitos do HC (Hospital de Clínicas), sendo 20 de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), para conserto de infiltrações e vazamentos.

O Diário também denunciou o descaso com a estrutura da Policlínica Centro, a 300 metros do Paço. Vídeos e fotos enviados à reportagem em junho mostravam goteiras no teto, o que obrigou os funcionários a colocarem baldes e panos em algumas alas para evitar que os usuários escorregassem.