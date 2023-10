Diadema vai reforçar ações de saúde com ‘Carro da Vacina’

O município de Diadema tem empenhado esforços, a cada dia para aumentar a cobertura vacinal da população contra doenças imunopreveníveis e a, partir deste final de semana, passa a contar com o ‘Carro da Vacina’, um posto itinerante com toda a estrutura necessária para atendimento e aplicação das doses.

Neste sábado, das 9h às 13h, o veículo estará estacionado na Praça Agostinho Bertoli em frente à igreja matriz de Diadema. Segundo a Prefeitura, a iniciativa é a pioneira na região do Grande ABC.

“O principal objetivo é levar as doses a locais distantes das Unidades Básicas de Saúde ou com grande concentração de pessoas, como os núcleos habitacionais, com isso, facilitar o acesso da população à imunização”, explica o secretário municipal da Saúde, José Antônio da Silva.

De acordo com a demanda, a pasta irá montar um cronograma para que o Carro da Vacina percorra os bairros e atenda a população em dias e horários programados.

Nessa primeira etapa, o Carro da Vacina priorizará a aplicação dos imunizantes da Campanha de Multivacinação e Covid-19. Voltada a crianças e adolescentes menores de 15 anos, ou seja, 14 anos, 11 meses e 29 dias, a campanha de multivacinação disponibiliza os seguintes imunizantes: BCG, DTP, dTpa, difteria e tétano, febre amarela, hepatite A, hepatite B, HPV quadrivalente, meningocócica ACWY, meningocócica C conjungada, pentavalente rotavírus, entre outras. Para isso, é preciso levar caderneta de vacinação e documento de identidade com foto.

A Campanha da Multivacinação segue até 31 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h, em todas as UBSs da cidade.