Massa acata pedido e estende prazo de resposta

Felipe Massa aceitou o pedido de prorrogação de prazo feito pela FIA (Federação Internacional de Automobilismo) e da FOM (Formula One Managment) para resposta à sua solicitação, reivindicando o título da temporada 2008 da Fórmula 1.

Nesta quinta-feira (13), as instituições pediram, mais uma vez, dilação de prazo para a resposta. Agora, a data limite estabelecida é 15 de novembro. Esse é o segundo pedido de prorrogação de prazo. Em setembro, a FIA e a FOM já haviam solicitado o adiamento, estabelecendo como data limite 12 de outubro.

ENTENDA O CASO

A disputa entre Massa e F-1 e FIA remete ao GP de Cingapura de 2008, um dos mais polêmicos da história da F-1. Na ocasião, Massa e Hamilton brigavam ponto a ponto pelo título. O brasileiro entrou naquela etapa apenas um ponto atrás do inglês, na época defendendo a McLaren. E tudo se encaminhava para uma vitória na corrida e uma virada de Massa no campeonato.

No auge de sua trajetória na F-1, o brasileiro, então na Ferrari, havia conquistado a pole position, no sábado. No domingo, liderava a prova até a 14ª de 61 voltas daquele GP. Foi quando Nelsinho Piquet bateu intencionalmente sua Renault, por ordem do polêmico Flavio Briatore, chefe da equipe, para beneficiar Fernando Alonso, seu companheiro de time. O espanhol havia feito pit stop duas voltas antes e estava com o tanque cheio - na época, havia reabastecimento dos carros durante as corridas.

A batida provocou a entrada do safety car na pista, o que mudou totalmente a história da corrida. Alonso, que largara em 15º, herdou e manteve a primeira posição até a bandeirada final. Foi o maior beneficiado pela batida. Massa foi o maior prejudicado porque ainda viu a Ferrari cometer alguns erros nos boxes.

Mesmo após cair para o último lugar da prova, o brasileiro terminou a prova em 13º, sem somar pontos. Hamilton, seu grande rival no campeonato, foi o terceiro. O inglês viu sua vantagem crescer de um para sete pontos na tabela. O campeonato acabou com ele somando apenas um ponto a mais que o brasileiro na classificação geral.

Ex-chefão da Fórmula 1 é condenado a 17 meses de prisão