Piscinões e o verão

O Daee (Departamento de Águas e Energia Elétrica) e as prefeituras garantem que a temporada de chuvas fortes vai encontrar o Grande ABC preparado em 2024. Consultados, todos asseguraram que os piscinões da região estão prontos para reter as águas do verão que se aproxima. A informação é tranquilizadora, dados os registros de mortes e perdas materiais que são feitos a cada ano nas sete cidades. Os reservatórios, como se sabe, desempenham papel vital na proteção de comunidades urbanas contra inundações, prevenindo danos patrimoniais e salvaguardando vidas. Garantir que estejam com toda a sua capacidade de retenção livre é medida preventiva fundamental para minimizar os riscos associados às tempestades.

A negligência na limpeza e manutenção dos piscinões pode resultar em acúmulos de lixo, detritos e vegetação, reduzindo significativamente sua eficácia na contenção das águas pluviais. Agir antecipadamente foi medida acertada tanto do Daee, ligado ao Estado, quanto das prefeituras. Com as mudanças climática e a intensificação das chuvas, não se pode subestimar o impacto potencial desses eventos climáticos extremos – que, aliás, nem esperaram o verão para se manifestar. Portanto, as autoridades competentes e a sociedade como um todo devem priorizar ações de limpeza e manutenção preventiva, assegurando que os reservatórios estejam prontos para enfrentar as adversidades da temporada de chuvas que se avizinha.

Em tempos de orçamentos limitados e recursos escassos, como várias reportagens deste Diário já mostraram ser o caso de boa parte das prefeituras do Grande ABC, investir na preservação dos piscinões é uma medida econômica e sábia. Além de reduzir os custos associados aos danos causados por inundações, a manutenção regular dos reservatórios contribui para o bem-estar das comunidades locais, garantindo-lhes segurança e qualidade de vida. Portanto, é fundamental que governos, empresas e cidadãos se unam em prol desse esforço coletivo, assegurando que os equipamentos estejam em plenas condições para desempenhar seu papel de forma eficaz na proteção contra as chuvas intensas que se aproximam. Todos podem ajudar.