Tarcísio, um bom ‘eleitor’

A administração do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) é mais bem avaliada que a do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas dez maiores cidades de São Paulo, segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas. O republicano possui aprovação maior que a rejeição em todos os municípios pesquisados – o maior índice de aceitação, 74,4%, foi verificado em São José dos Campos, na região do Vale do Paraíba. Já o petista, que derrapa na imagem em São José dos Campos e Sorocaba, registrou seu melhor desempenho em São Bernardo, com 56,6%, no Grande ABC. É certo que tais distinções serão ativos nas eleições do ano que vem.

Ignorar a influência do governador e do presidente nas eleições municipais é erro primário que os futuros candidatos não devem cometer, sob risco de verem seus esforços obliterados pelos concorrentes que vincularem suas imagens a Tarcísio e a Lula. Quanto mais bem avaliados forem os padrinhos, óbvio, maior será a possibilidade de as relações se transformarem em votos nas urnas. Considerados os números obtidos nas pesquisas do Instituto Paraná, é seguro dizer que o republicano exercerá protagonismo nas campanhas das dez maiores cidades paulistas. Já Lula tem potencial para fazer a diferença em muitas delas, principalmente em São Bernardo.

Diante de contendas que tendem a ser definidas nos detalhes, os dados levantados pelo instituto Paraná ajudam a explicar o recente esforço de pré-candidatos em buscar, em especial, o apoio do governador. A aprovação maciça de Tarcísio de Freitas nas dez maiores cidades paulistas certamente auxiliará na conquista da preferência do eleitor. Afinal, sabe-se que a proximidade entre os chefes de Executivo local e estadual influencia na atenção e no volume de investimentos repassados pelo Estado para as cidades. É por isso que o republicano, a se manterem os índices de aprovação, será disputado como o grande ‘eleitor’ do pleito municipal de 2024.