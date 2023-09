Tarcísio é mais bem avaliado que Lula nas grandes cidades paulistas

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) possui melhores índices de aprovação nas dez maiores cidades do Estado na comparação com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Dados foram coletados e compilados pelo instituto Paraná Pesquisas, a pedido do Diário.

O levantamento foi feito nas cidades de São Paulo, Guarulhos, Campinas, São Bernardo, Santo André, Osasco, Sorocaba, Ribeirão Preto, São José dos Campos e Santos, em estudos que tiveram início em abril e terminaram na primeira semana de setembro.

Tarcísio, em todas as cidades, possui maior aprovação do que rejeição. O maior índice de aceitação está em São José dos Campos, onde 74,4% dos eleitores disseram aprovar seu governo. Ele ainda ficou na casa dos 70% de aprovação em Sorocaba (73,2%), Santos (70,9%) e Osasco (70,1%).

No Grande ABC, a maior aprovação foi conferida em Santo André, onde 67,4% dos entrevistados elogiaram o trabalho do governador. Em São Bernardo, esse índice é de 65,9%.

Tarcísio de Freitas está em seu primeiro mandato, depois de ter encerrado uma hegemonia de três décadas do PSDB. Em seus meses iniciais, adotou agenda de avanço de políticas liberais, sobretudo para avalizar privatizações de setores públicos, como a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo).

Lula tem um cenário de maior relação à aceitação de seu terceiro mandato, mas municípios onde a crítica supera o olhar positivo – são oito cidades onde o índice de aprovação é maior e duas, São José dos Campos e Sorocaba, onde a rejeição é superior.

Onde Lula conta com maior dado de aprovação é São Bernardo, com 56,6% de elogios. Na sequência estão São Paulo, com 56,2% de aprovação, e Osasco, com 55,9%. Lula ainda conta com maior aceitação em Ribeirão Preto (50,4%) e Santos (49,4%).

<EM>Em Santo André, Guarulhos e Campinas, há praticamente empate na relação aprovação e rejeição – 49,6% a 47,2% em Santo André, 48,1% a 47,4% em Campinas e 47,8% a 47,4% em Guarulhos.

Lula está em seu terceiro mandato como presidente da República – comandou o País entre 2003 e 2010, quando emplacou Dilma Rousseff (PT) como sucessora. Nos primeiros meses, o petista tem tentado restabelecer laços diplomáticos do País com o Exterior e resgatar antigas bandeiras, como o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e o Mais Médicos.

A margem de erro do levantamento varia de 3 a 3,7 pontos percentuais – a depender da cidade e do volume de questionários realizados. Em São Bernardo, por exemplo, foram ouvidas 719 pessoas. Em Santo André, 718.