Na Termomecânica, vagas abertas para Ensino Infantil, Médio e Técnico; veja como se inscrever

Com cursos gratuitos e metade das vagas para candidatos de renda familiar em até um salário-mínimo e meio, o Centro Educacional da Fundação Salvador Arena apresentou o tutorial para ingresso nas posições em aberto e as oportunidades disponíveis em breve.

Localizadas em São Bernardo, no Bairro Assunção (Estrada dos Alvarengas, 4001), as unidades educacionais da instituição contam com três processos seletivos vigentes - com o quarto a ser aberto na próxima semana.

Para os candidatos aprovados, há acesso na área própria escola com quase 140 mil metros quadrados, completa por laboratórios, salas temáticas, quatro bibliotecas interativas, ginásios poliesportivos, conjunto aquático, campo de futebol, pista de atletismo, teatro e uma estação agroambiental.

Além disso, todos os estudantes recebem alimentação balanceada, uniformes e material didático. Em casos de situação de vulnerabilidade social, o Centro Educacional também oferece atendimento médico, odontológico, psicológico, psicopedagógico, fonoaudiológico e assistencial.

Fundada em 1964 pelo engenheiro Salvador Arena (1915-1998), a instituição tem finalidade beneficente, de direito privado e sem fins lucrativos. No ano passado, foram aplicados R$ 17,4 milhões em 110 programas socioassistenciais, que contemplaram projetos sociais e capacitação de organizações do terceiro setor, beneficiando diretamente 42.714 pessoas e indiretamente, 139.898 pessoas.

EM BREVE, 18 DE SETEMBRO

Processo seletivo para Educação Infantil (fase II da antiga pré-escola)

O Colégio Engenheiro Salvador Arena abrirá, no próximo dia 18 de setembro, as inscrições para o preenchimento de 80 vagas gratuitas, para crianças que ingressarão no Nível V (fase II da antiga pré-escola), da etapa de Educação Infantil, no ano letivo de 2024. Podem concorrer às vagas as crianças que não estejam matriculadas no Nível V ou equivalente no ano de 2023.

O processo seletivo ocorre por meio de sorteio pela Loteria Federal e as inscrições devem ser realizadas no site do Colégio (www.colegiosalvadorarena.org.br), de forma totalmente gratuita em matrículas, mensalidades ou anuidades.

Entre os destaques da educação infantil ao Ensino Médio, a instituição destaca a grade de disciplinas diversificadas, que incluem agricultura, robótica, idiomas, educação tecnológica, cerâmica, modelismo, educação socioemocional e empreendedorismo - assim como o incentivo à música, teatro e esportes.

PROCESSOS JÁ ABERTOS

Vestibulinho Ensino Médio 2024

O Colégio Engenheiro Salvador Arena abre o processo seletivo do Ensino Médio para o ano letivo de 2024, com 106 vagas disponíveis, totalmente gratuitas, oferecidas nos períodos matutino e vespertino. Para concorrer, os interessados devem se inscrever pelo site da Vunesp (https://www.vunesp.com.br/FSAR2209) até 28 de setembro, que cobra uma taxa de inscrição de 40 reais.

O resultado será divulgado em 24 de novembro. E o Vestibulinho deve ocorrer em 22 de outubro, às 14h - com edital e demais informações especificadas em http://colegiosalvadorarena.org.br.

As aulas do Ensino Médio são oferecidas das 7h às 13h05, no período matutino e no vespertino, das 13h15 às 19h20, ambos de segunda a sexta-feira. Aos sábados, das 7h50 às 11h20, são realizadas aulas de apoio pedagógico, recuperação, simulados, estudos avançados para olimpíadas do conhecimento, entre outros.

Vestibulinho para os Cursos técnicos em Mecânica e Informática 2024

O Colégio Engenheiro Salvador Arena oferece os cursos técnicos em Mecânica e Informática, totalmente gratuitos, com início no primeiro semestre de 2024. Estão disponíveis 40 vagas para cada curso técnico, tendo como proposta uma formação focada na qualificação e rápida inserção no mercado de trabalho. Na modalidade presencial, os cursos têm duração de três semestres letivos e são destinados a candidatos que já terminaram o Ensino Médio, mas que ainda não possuem curso superior completo. Ambos os cursos ocorrem no período noturno e as inscrições podem ser feitas até 28 de setembro, no site da Vunesp (https://www.vunesp.com.br/FSAR2213).

A banca cobre a taxa de inscrição de 40 reais, sendo que o pedido de isenção pode ser solicitado no site entre 4 e 15 de setembro - com resultado divulgado em 22 de setembro na mesma plataforma.

No mesmo dia em outubro (22), às 14h, ocorre o Vestibulinho - que terá resultado divulgado em 24 de novembro.

Para o edital e demais informações, é possível acessar: http://colegiosalvadorarena.org.br

Vestibular da Faculdade Engenheiro Salvador Arena 2024

A Faculdade Engenheiro Salvador Arena acaba de abrir 160 novas vagas 100% gratuitas para o primeiro semestre de 2024, distribuídas entre os cursos de Administração, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Computação e Engenharia de Controle e Automação, todos presenciais, no campus localizado em São Bernardo.

Além das aulas no Centro Educacional Fundação Salvador Arena, onde fica localizado o campus da Faculdade, os cursos de graduação contam com cinco disciplinas eletivas no formato híbrido. São elas: Libras; Business Intelligence (Bi) e LGPD – Ferramentas Para Competência Legal em Dados; Desenvolvimento de Startups e Modelos de Negócios Disruptivos; Relacionamento Interpessoal e Desenvolvimento Socioemocional nas Empresas; Storytelling – Defesa de Ideias e Projetos de Maneira Criativa e Persuasiva.

São 40 as vagas por curso, com inscrições de 40 reais pela banca e até 5 de outubro, diretamente no site da Vunesp. Com o prazo de isenção de taxa até 21 de setembro, os resultados dos isentos será revelado dia 29 de setembro, na própria plataforma.

Já o vestibular ocorre em 29 de outubro, das 14h às 18h30, com divulgação do resultado em 28 de novembro.

Mais informações podem ser conferidas em http://faculdadesalvadorarena.org.br/vestibular/, já o edital e inscrições no https://www.vunesp.com.br/FSAR2205.

Vale ressaltar que o ingresso para os cursos de graduação é feito somente por meio de vestibular, que ocorre duas vezes por ano. São 40 vagas por curso, sendo 50% dessas vagas para livre concorrência (independente da renda familiar do estudante), e os outros 50% das vagas para estudantes cujas famílias possuem renda per capita mensal até 1,5 salário-mínimo.

Para se inscrever nas vagas sociais, é necessário comprovar perfil socioeconômico no ato da matrícula. Já as demais vagas (50%) são destinadas à livre concorrência, para o público em geral.

Em relação à pós-graduação, o processo seletivo é feito anualmente, por meio de prova e entrevista.