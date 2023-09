Games de esporte ganham novas versões a partir deste mês

No mês de setembro, o esporte é motivo de destaque no mundo virtual, com lançamentos de mais dois novos jogos da área, como o NBA 2K24 e o EA Sports FC 24.



O primeiro game que estará disponível é o NBA 2K24, a partir do próximo dia 8, para todas as plataformas. O jogo de basquete conta com novas atualizações como a habilidade do crossplay online, que é a possibilidade de partidas entre diferentes consoles.

Outro grande lançamento será o do “novo FIFA”, que agora leva o nome de EA Sports FC 24. Esse jogo de futebol não deve ter grandes novidades, apenas seus modos terão alterações, que farão com que o player tenha mais controle sobre as decisões do time. O game estará disponível em todas as plataformas, no final deste mês, mais precisamente no dia 29.





Nesta terça-feira (5), a EA (Eletronic Arts) anunciou que Valentina Shevchenko e Alexander Volkanovski serão capa do UFC 5, assim como o campeão peso-médio, Israel Adesanya. No entanto, o game de MMA ainda não possui data prevista para o lançamento.