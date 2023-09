Warner Bros. celebra 100 anos com exposição interativa em SP

Os fãs dos filmes e séries da Warner Bros. têm um local para comemorar os 100 anos do grupo: a Casa Warner. A exposição temática, que conta com diversos itens de acervo de franquias da Warner, como a DC Comics, Looney Tunes, Os Flintstones, Scooby-Doo, Tom e Jerry, e os queridinhos Harry Potter e Friends, foi aberta ao público na sexta-feira.

Após uma edição de grande sucesso em 2019, a exposição interativa retorna em 2023 ainda maior no estacionamento aberto do Shopping Eldorado (Avenida Rebouças, 3.970, Pinheiros, na Capital). Os ingressos também já estão disponíveis, por meio da plataforma Ticket Master (https://www.ticketmaster.com.br/event/casa-warner) e na bilheteria do local, com preços que vão de R$ 50 a R$ 150. A produção da Casa Warner 2023 é uma colaboração entre a WBD e a 2a1, uma das maiores empresas do segmento cenográfico do país.

“A Casa Warner nasceu como um evento pequeno, para promover as séries do canal, como Friends, Big Bang Theory e Supernatural. Nessa pequena experiência para trazer alguns fãs, vimos o quanto as pessoas amavam aquela oportunidade, de o estúdio vir até elas”, revela o diretor de marketing da Warner Bros. Discovery, Igor Reis. “Veio a pandemia e não conseguimos dar continuidade, mas agora vamos colocar em prática”, finaliza.

O espaço temático de aproximadamente 1.500 m² conta com diversos espaços ‘instagramáveis’, como: o sofá do Central Perk e a porta do apartamento de Monica Geller, do popular seriado Friends; cenários de filmes como Matrix e Senhor dos Anéis, em Efeitos Especiais; ativações com interação junto a personagens históricos, como Tom e Jerry; e veículos em tamanho real na Garagem WB, como o Batmóvel e a Máquina de Mistério, do desenho Scooby-Doo.

O percurso, que gira em torno de uma hora, tem ainda um acervo com dezenas de peças ligadas a filmes e séries do canal, como Harry Potter com o Mapa do Maroto, usado pelo personagem em quase toda a franquia, e a máscara de Bane, vilão icônico interpretado por Tom Hardy, no filme Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge, de 2012. Os itens estão disponíveis nas áreas Figurinos e Adereços.

Além disso, a área conta com a famosa Caixa D’Água, símbolo do estúdio Warner Bros. em Hollywood, a qual é o elemento central em uma linha do tempo da empresa desde sua fundação. Para os fãs dos desenhos, o espaço Estúdio de Animação traz elementos inspirados pelas animações clássicas de Looney Tunes, como a temporada de caça enfrentada por Pernalonga e Patolino, além de mesas de desenho para a criação com personagens. A Casa Warner estará aberta ao público até o dia 29 de outubro.

“A ideia é levar um evento onde trazemos algumas experiências de Hollywood para o Brasil, sendo maior do que da última vez, com capacidade para mais pessoas, e em termos de propriedades, já temos filmes e animações também. Conseguimos abraçar muitos fãs, em uma experiência que celebra os 100 anos da Warner”, afirma Igor Reis, da Warner Bros. Discovery.

HISTÓRIA

Uma das maiores empresas de entretenimento do mundo, a Warner Bros. foi oficialmente fundada em abril de 1923, pelos irmãos Harry, Albert, Sam e Jack Warner. O grupo iniciou os trabalhos com um investimento de US$ 25 mil. Dois anos depois, Harry e Sam ouviram as primeiras notícias sobre ‘imagens falantes’, e perceberam o imenso potencial da tecnologia.

Em 1926, estreou o primeiro filme, chamado Don Juan. Estrelado por John Barrymore, a película utilizava um Vitaphone, com músicas e efeitos sonoros sincronizados, mas sem diálogos. A partir da década de 1930, o grupo cria os Looney Tunes, que seriam um dos grupos de personagens mais famosos da cultura pop. O Patolino fez sua estreia em 1937, já o Pernalonga aparece três anos depois, em 1940. Na década de 1940, o grupo lança Casablanca (1942), que ganhou três Oscars, e Um Corpo que Cai (1958).

Já os anos 1960 ficam marcados pelos lançamentos de Bonnie e Clyde (1967) e O Planeta dos Macacos (1968). É no fim desta década que o grupo adquire a DC Comics, em 1969, incorporando personagens como Superman, Batman e Mulher-Maravilha ao seu acervo. Em 1975, a Mulher-Maravilha chegou a televisão com sua série, já em 1978 o clássico Superman - O Filme foi lançado, com Christopher Reeve no papel principal.

Na década de 1990, a Warner Bros. se expandiu para a televisão, se tornando um dos maiores estúdios do ramo com o lançamento de séries como Friends (1994). A empresa seguiu com filmes, revolucionando os efeitos especiais por meio de produções como Matrix (1999) e a saga Harry Potter (de 2001 a 2011).