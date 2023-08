Fortalecimento de PSDB e Cidadania passa pela região

Raphael Rocha



29/08/2023 | 07:00



Os eventos do fim de semana simbolizam que a reconstrução do PSDB e do Cidadania em âmbito nacional passam pelo Grande ABC. A indicação da secretária de Saúde da gestão do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), Regina Maura Zetone, para comandar o PSDB em São Caetano e o congresso estadual do Cidadania, realizado na Câmara de São Bernardo, são mostras que os dois partidos, hoje federados, têm na região uma união de forças visando as eleições de 2024 e de 2026.

Depois de processo de redução de poder nas duas últimas eleições presidenciais – que respingaram em São Paulo, com a saída do tucanato do poder depois de 28 anos –, o PSDB se reconstrói com a nomeação do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, para presidir o diretório nacional. Leite, por sua vez, tem no prefeito de Santo André, Paulo Serra, um aliado de primeira hora para o processo de resgate da legenda. Além de tesoureiro nacional, Paulo Serra é presidente estadual da federação PSDB/Cidadania.

Não à toa, Paulo Serra esteve nas duas atividades de sábado – discursou no congresso estadual do Cidadania, partido que acolheu a candidatura da primeira-dama andreense e hoje deputada estadual Ana Carolina Serra. Depois, integrou a tribuna de honra na posse de Regina Maura como presidente do tucanato de São Caetano.

“Entendemos que o PSDB passa por um processo de reconstrução, mas que há uma solidez neste processo. O PSDB é um partido necessário para o Brasil, que discute a política sem radicalismos”, pontuou o presidente da Câmara de São Caetano, Pio Mielo (PSDB), que esteve na mesa de autoridades da posse de Regina Maura.

Pio afirmou que também esteve em Brasília na semana passada, na atividade do diretório nacional, no lançamento da cartilha DNA Tucano – ato organizado por Eduardo Leite para marcar ações de resgate do PSDB. “Foi um discurso épico do Eduardo Leite. E pude também acompanhar o discurso do único paulista a falar, o prefeito Paulo Serra. Eles falaram muito o que eu penso, de construir caminhos pelo diálogo, de que a política precisa chegar à porta das pessoas e isso só é feito quando fazemos a política nos municípios.”

Em São Caetano, especificamente, até poucos meses atrás o comentário nos bastidores era o de que todo o grupo auricchista estava perto de deixar o PSDB. Com articulação de Paulo Serra, que afinou relações com Auricchio, não só o prefeito são-caetanense optou por seguir na legenda como decidiu indicar seu principal quadro para sucedê-lo no comando da sigla – Regina Maura.

Em São Bernardo, a união de forças também foi visível. O congresso estadual do Cidadania lotou a Câmara e reuniu nomes de peso da política nacional, como o secretário estadual de Governo, Gilberto Kassab. A força regional esteve presente também, com discursos de apoio à provável candidatura do deputado federal Alex Manente (Cidadania) à Prefeitura de São Bernardo e também com a indicação de Ana Carolina para ser a secretária-geral do partido no Estado.

E, ainda no evento, o presidente estadual do Cidadania, Arnaldo Jardim, indicou que a construção de unidade regional se amplia – ele elogiou o vereador Julinho Fuzari (PSC) e disse que o parlamentar deve ter papel destacado na futura candidatura de Alex. “Tem gente dizendo que ele vai ter mais responsabilidades, mas é o Alex quem vai nos orientar. Ele é um grande vereador, atuante, representativo.”