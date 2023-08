Semasa revitaliza ponto de descarte irregular de resíduos no Capuava

Da Redação



21/08/2023 | 10:31



O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) realizou, por meio do programa Ponto Limpo, a revitalização de um ponto de disposição irregular de resíduos no Parque Capuava, na Rua Verde Mar.

A requalificação aconteceu com o envolvimento dos próprios moradores e de artistas da ARCA (Associação Ribeirãopirense de Cidadãos Artistas). Um ponto de disposição inadequada de resíduos domiciliares que fica às margens da Avenida dos Estados foi transformado em um local limpo, com arte em grafite e a implantação de uma espécie de jardim, com plantas em vasos e pneus. As intervenções também ocorreram com o apoio do DET (Departamento de Engenharia de Tráfego), da Prefeitura de Santo André.

Para os moradores da região que precisam descartar resíduos volumosos, como entulho, madeira, móveis e eletroeletrônicos, é necessário que eles destinem os materiais até a Estação de Coleta Sorocaba, que fica na Avenida Sorocaba, 1.001, no Parque João Ramalho, a pouco mais de um quilômetro da Rua Verde Mar.

O descarte irregular de resíduos é crime ambiental, passível de multa e outras medidas cabíveis. A população pode e deve denunciar ao Semasa, de forma sigilosa, quem comete esse delito por meio do WhatsApp comercial 4433-9011, das redes sociais da autarquia (@semasasantoandre) e do site (www.semasa.sp.gov.br).