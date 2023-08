Obituário - 21 de agosto de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



21/08/2023 | 07:30



SANTO ANDRÉ

Genny Arrozio Contier de Freitas, 90. Natural de Descalvado (SP). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Rubertone, 88. Natural de Santo André. Residia na Vila América, em Santo André. Dia 15. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Anna Rita Boava Porfírio, 87. Natural de Monte Alto (SP). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 15. Jardim da Colina.

Maria Apparecida Novacek de Queiroz, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 15. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Sylvio Ganzerla, 86. Natural de Socorro (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 15. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Humberto Carlos da Silva, 77. Natural do Mundo Novo (BA). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rui da Silva Borges, 76. Natural de Piratininga (SP). Residia na Vila Alpina, em São Paulo, Capital. Dia 15, em Santo André. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Valdomiro Aparecido Campassi, 75. Natural de Barretos (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Luiz Perez, 70. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ofélia Failli Matias, 69. Natural de Estrela D’Oeste (SP). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Comerciante. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Valdir Ronald Gnoli, 68. Natural de Santo André. Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 15. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

SÃO BERNARDO

Marcos Antonio Marcatti, 61. Natural de Santo André. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Empresário. Dia 15, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

SÃO CAETANO

Antônio dos Santos, 72. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 15. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Claudia de Angelo, 52. Natural de São Caetano. Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 15. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Maria de Toledo da Silva, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 15. Vale da Paz.

MAUÁ

Josias Evangelista Gomes, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 15, em Santo André. Vale dos Pinheirais.