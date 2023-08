Giuliana Morrone ministrará palestra em Ribeirão Pires

Da Redação



11/08/2023 | 07:00



A jornalista Giuliana Morrone, reconhecida pela atuação de mais de 30 anos na TV Globo, é a primeira palestrante confirmada do Empreenda Tur, que acontecerá no dia 19 de agosto, em Ribeirão Pires. O evento, promovido pelo Governo de São Paulo, em parceria com a Prefeitura e a Fenae (Federação dos Empreendedores do Brasil), reunirá oficinas gratuitas, debates, orientações sobre crédito e espaço para networking entre profissionais do segmento turístico.



Giuliana Morrone é especialista em ESG (sigla em inglês para Governança Ambiental, Social e Corporativa) e trará, em apresentação às 17h, vivência no apoio a negócios de diferentes setores, apontando possíveis caminhos para que empreendedores pautem o futuro de suas carreiras e investimentos.



Ribeirão Pires foi escolhida pelo governo como o primeiro destino do Empreenda Tur, programa estadual itinerante que levará a municípios paulistas eventos de fomento à atividade turística.



A palestra acontecerá no Espaço Multicultural do Complexo Ayrton Senna (Avenida Valdírio Prisco, 193 - Centro), a partir das 9h. O evento será gratuito e não requer inscrição prévia.No final do dia, haverá shows de Rick Barão do Forró, Richard & Diego e Mathias Ricasso.

Empreenda Tur

Prevê ações de incentivo a diferentes segmentos do turismo – rural, de negócios, gastronômico, religioso, de aventura, cursos de qualificação, atividades voltadas à orientação sobre concessão de linhas especiais de crédito e financiamento, entre outras atividades que beneficiarão empreendedores locais.