Irmã de Sidney Sampaio informa que ator não sofreu fraturas após pular do quinto andar de hotel

04/08/2023 | 16:11



Atualizações sobre o caso do ator Sidney Sampaio! A irmã do ator conversou com A Hora da Venenosa, quadro do Balanço Geral, e falou sobre o estado de saúde do seu irmão que pulou do quinto andar de um hotel do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, dia 4.

De acordo com ela, o ator está bem e não sofreu fraturas.

- A informação que temos é que ele está bem. Não tivemos contato com ele ainda, o hospital só informa que está tudo bem [...] que não teve fraturas, nada cirúrgico. Ainda não tivemos acesso, não sabemos a dinâmica e nem o que aconteceu. O que eu posso dizer é que ele está bem, informou.

Uma amiga do ator também conversou com o programa e explicou que Sidney estava cansado demais quando chegou ao hotel e tomou remédios para dormir, que demoraram para fazer efeito:

- Ele (Sidney) estava muito cansado e decidiu ir para o hotel descansar. Ele tomou remédios para dormir e percebeu que não estavam fazendo efeito e tomou novamente. E aí depois começou a acontecer tudo isso.

O programa ainda informou que o ator apenas colocou uma tala e receberá alta ainda nesta sexta-feira, dia 4.