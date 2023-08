Sidney Sampaio pula de quinto andar após destruir quarto de hotel; quadro de saúde do ator está estável

04/08/2023 | 16:10



Na manhã desta sexta-feira, dia 4, o ator Sidney Sampaio causou um rebuliço em um hotel em Copacabana, no Rio de Janeiro. Segundo informações veiculadas no Balanço Geral, ele teria destruído um quarto de hotel e em seguida pulou da janela do quinto andar.

O artista de 43 anos de idade estaria alterado quando chegou ao local e bateu na porta de outros hóspedes antes de entrar em seu próprio quarto. Descontrolado, ainda segundo o veículo, Sidney quebrou diversos objetos de decoração e móveis do hotel. Na sequência, ele teria pulado pela janela do banheiro do quinto andar.

As autoridades ainda estão investigando a possibilidade do ator ter sido empurrado por uma outra pessoa. Nas imagens, o artista aparece caindo na fachada do hotel, onde os bombeiros estavam se preparando já para entrar e controlar a situação.

Apesar do susto, segundo o jornal Extra, Sidney está estável e já foi encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no centro do Rio de Janeiro.