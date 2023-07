MC Daniel se pronuncia depois de confusão durante show em Pelotas: - O que é de vocês está guardado

24/07/2023 | 10:10



Eita! Na madrugada desta segunda-feira, dia 24, MC Daniel estava fazendo um show em Pelotas, no Rio Grande do Sul, quando se deparou com uma situação bastante complicada que estava acontecendo entre os seus fãs na plateia. Uma mulher teria sido agredida por outro homem que estava por lá, e o cantor decidiu se pronunciar sobre o ocorrido.

A equipe do namorado de Mel Maia teria tentado conversar com o homem que iniciou a agressão e o próprio funkeiro tentou controlar a situação, conversando com o público de cima do palco. Mas a confusão começou logo depois que ele pediu aos seguranças para vistoriarem os bolsos do homem, já que ele teria roubado o celular da vítima.

Logo depois de ver tudo que se desenrolou, MC Daniel foi às redes sociais se pronunciar sobre que aconteceu. Irritado ao ver que um de seus amigos tinha sido atingido por uma garrafa de vidro durante a briga, ele disparou:

- O bagulho não é bagunçado não. Nós conhecemos todo mundo, está tudo gravado, fechou? O que é de vocês está guardado. Fica em paz. Vocês zoaram um show pesado. Tinha um monte de mulher, tinha um monte de criança, tá bom? Vocês agrediram a mulher, nós fomos e trocamos uma ideia com vocês, aí vocês tacaram a garrafa na cara do Kew, quebraram o pé do Bebezão. Vocês estavam em dez, em vinte, em trinta.