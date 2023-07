Luciana Gimenez e filho mais novo alimentam boto cor-de-rosa no Amazonas

14/07/2023 | 19:10



Luciana Gimenez passou por tempos difíceis quando se acidentou na neve e precisou fazer diversas cirurgias na perna. Após os procedimentos, a apresentadora ficou com o membro imobilizado e foi para a fase de recuperação com o apoio do filho mais novo, Lorenzo.

Depois de se recuperar, a famosa decidiu curtir um pouco as férias de julho do pequeno. O destino escolhido por ela foi o oposto da neve, o Amazonas.

É claro que, além de relaxar muito no norte do Brasil, Luciana Gimenez aproveitou para ter novas experiências. Uma delas foi alimentar um boto cor-de-rosa, mas, parece que o caçula não gostou muito da experiência em um primeiro momento.

Estou amando apresentar esse lugar [Amazonas] para ele, o nosso encontro com os botos-cor-de-rosa foi para lá de especial.

E não parou por aí! A apresentadora também se integrou na cultura local e fez uma pintura no rosto:

Conhecendo a parte mais rica do nosso Brasil: Amazonas é, sem dúvidas, dono de uma beleza enorme. No nosso primeiro dia de passeio, tive a oportunidade de mostrar para o Lolo isso tudo de perto!

Como você viu aqui no ESTRELANDO, o garoto de 12 anos de idade recentemente incentivou a mãe a correr pela primeira vez desde o acidente. O momento foi gravado por ele e publicado nas redes sociais de Luciana.