Adele solta o verbo durante um show após ataques em Pink e Lil Nas X

04/07/2023 | 16:11



Vamos combinar que muitos fãs acabam passando um pouco do limite na hora de querer mostrar carinho ou até mesmo chamar a atenção de seus ídolos. Um exemplo disso aconteceu com Lil Nas X em que o ator foi surpreendido ao estar se apresentando e ver que um fã jogou um brinquedo sexual.

Em outro momento, a cantora Pink também foi surpreendida depois que um fã acabou atirando nela as cinzas de sua mãe. Agora, o nome de Adele que está envolvido nessa polêmica porque a cantora resolveu se resguardar.

Isso mesmo, a britânica deu o papo enquanto estava se apresentando em um show em Las Vegas, nos Estados Unidos, Adele fez questão de parar a sua apresentação para mencionar essas situações que estão acontecendo nos eventos e até ameaçou quem fizesse o mesmo com ela.

Esquecendo a etiqueta do show nesse momento. As pessoas andam atirando m***a no palco ultimamente. Vocês viram isso? Eu te desafio. Te desafio a jogar algo em mim. Eu mato vocês! Param de jogar coisas nos artistas.

Logo em seguida da bronca, Adele disparou um mini canhão de mão que tinha uma camiseta para a multidão. E sorrindo, ela voltou a ficar séria e finalizou o papo.

- Esse povo perdeu a cabeça, como pode!?