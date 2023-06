Goiás perde gols, empata com Gimnasia-ARG e pode se complicar na Sul-Americana

08/06/2023 | 21:25



O Goiás dominou o Gimnasia y Esgrima-ARG nesta quinta-feira, mas não saiu do empate sem gols, na Serrinha, em Goiânia, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O time goiano terminou o jogo com um jogador a menos em campo, após a expulsão do meio-campista Ariel.

O empate mantém o Goiás na liderança do Grupo G, agora com nove pontos. Contudo, o time brasileiro pode ser ultrapassado ainda nesta noite pelo Universitário-PER, vice-líder, com sete pontos, e que jogará contra o Santa Fé-COL. O Gimnasia, eliminado, segue na lanterna, com quatro pontos. Apenas o líder de cada grupo avança, enquanto os segundos colocados vão à repescagem.

Como esperado, o Goiás teve a iniciativa de ir ao ataque e criou as melhores chances de gol no primeiro tempo. Logo aos 19 minutos, Maguinho levantou bola na área, a zaga do Gimnasia afastou mal e Guilherme Marques finalizou forte para fora, animando os torcedores na arquibancada.

Os goianos apostaram nas jogadas aéreas e assustaram em cabeceios de Morelli, aos 24, e Sidimar, aos 25 minutos. O Gimansia y Esgrima, com postura defensiva, só finalizou apenas uma vez: aos 36, quando Tarragona girou sobre a marcação e chutou em cima do goleiro Tadeu.

No segundo tempo, o Goiás seguiu no ataque e voltou a abusar dos gols perdidos. Hugo quase marcou um golaço aos 16, enquanto Maguinho também tentou aos 18. Aos 20, Ariel recebeu cruzamento e, sozinho, perdeu gol inacreditável, não conseguindo tirar o zero do placar.

Melhor em campo, o Goiás precisou ser mais cauteloso a partir dos 21, após Ariel fazer falta dura e ser expulso direto. Mesmo com a vantagem numérica, o Gimnasia não deu trabalho e o placar ficou sem gols até o apito final.

Pela última rodada, o Goiás visitará o Santa Fé-COL, dia 28 de junho, às 23 horas, no El Campín, em Bogotá, na Colômbia. Já o Gimnasia, no mesmo dia e horário, jogará diante do Universitário-PER, no Monumental de Lima, na capital do Peru.