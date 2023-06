KIESLECT Lora 2 Smartwatch: tecnologia para quem deseja ser elegante

Da Redação

Do 33Giga



08/06/2023 | 01:55



Descubra a fusão perfeita de estilo e tecnologia!

Apresentando o novo relógio KIESLECT Lady Lora 2, projetado para proporcionar uma experiência inigualável. Como um smartwatch de primeira linha projetado para mulheres modernas, o KIESLECT Lora 2 é a escolha ideal para seu estilo de vida elegante, combinando funcionalidade excepcional com estética elegante.

Para comemorar o 8º aniversário da marca, KIESLECT Lora 2 será lançado no dia 12 de junho com uma emocionante oferta promocional, use o código exclusivo: KIESLORA2 ($ 10), o preço é de apenas $ 79 por tempo limitado. O período da promoção é de 12 a 18 de junho PST.

Design Elegante e Dinâmico

O KIESLECT Lora 2 Smartwatch apresenta uma estrutura de liga de alumínio refinada e resistente ao desbotamento com um acabamento liso e brilhante. Sua construção ultrafina e resistente incorpora alta moda, durabilidade e flexibilidade. Pesando apenas 43g, é ainda mais leve que seu antecessor, garantindo uma experiência de uso confortável e sem esforço. Com seu design fino e aerodinâmico e construção leve, complementa qualquer roupa como um acessório moderno.

Gestão de saúde conveniente

O KIESLECT Lora 2 é um smartwatch focado na saúde que permite gerenciar sem esforço dados importantes de saúde com apenas um toque. Equipado com sensores avançados, ele monitora de forma inteligente seus níveis de oxigênio no sangue, frequência cardíaca e padrões de sono, fornecendo uma visão geral clara do seu estado de saúde. Ele também rastreia seu ciclo menstrual, ajudando você a prever os próximos períodos e períodos férteis.

Chamada Bluetooth suave e estável

Esteja você em movimento, correndo, dirigindo ou cozinhando, o KIESLECT Lora 2 garante chamadas cristalinas e perfeitas a qualquer hora, em qualquer lugar. Com uma conexão BT5.2 estável, você pode receber, rejeitar e discar chamadas sem preocupações ou interrupções.

Ecrã AMOLED Ultra-HD de 1,3″

O KIESLECT Lora 2 apresenta um display AMOLED refinado de 1,3″ que oferece visuais brilhantes e vibrantes em qualquer condição de iluminação. Experimente um acesso mais claro, brilhante e rápido aos seus dados importantes. Sua aparência elegante e recursos práticos o tornam perfeito para uso interno e externo. Com a função Always-On Display (AOD), você pode verificar rapidamente a hora e a contagem de passos, sem esforço.

Leitor de música sem complicações

Desfrute de uma jornada musical sem complicações com o KIESLECT Lora 2. Seu poderoso reprodutor de música integrado permite que você transmita sua lista de reprodução favorita via conexão Bluetooth. Reproduza, pause e ajuste o volume diretamente no seu pulso, mantendo a música com você o tempo todo.

Escolha ideal para um estilo de vida ativo

Projetado para um estilo de vida saudável e ativo, o KIESLECT Lora 2 oferece mais de 100 modos esportivos para atender às suas preferências. Ele rastreia suas métricas de exercício, como distância, calorias queimadas e frequência cardíaca, motivando você a atingir suas metas de condicionamento físico com estatísticas em tempo real. Com sua classificação à prova d’água IP68, você pode usar o Lora 2 durante suas atividades diárias sem se preocupar.

O KIESLECT Lora 2 Smartwatch não apenas incorpora essas vantagens principais, mas também oferece outros recursos notáveis, incluindo um assistente de voz AI, jogos integrados, respostas de mensagens eficientes e função Find My Phone/Watch. Ele fornece uma experiência vestível inteligente incomparável, redefinindo sua interação com a tecnologia. Com a conveniente coroa de navegação, você pode navegar facilmente pelo relógio simplesmente girando a coroa, aproveitando o som nítido da engrenagem sem deslizar pela tela.

Durante a venda de 12 a 18 de junho, use o código exclusivo: KIESLORA2 ($ 10), temos o prazer de apresentar a você o smartwatch KIESLECT Lora 2 a um preço introdutório exclusivo de apenas $ 79. Esta venda não é apenas para comemorar o lançamento de nossos novos produtos, mas também para comemorar o oitavo aniversário da marca KIESLECT. Nos últimos oito anos, nossa marca continuou a crescer e se desenvolver, refinando um estilo de marca elegante e bonito, que conquistou o favor de muitos clientes fiéis. Continuaremos a aprimorar nossa marca e produtos para fornecer a você uma excelente experiência de usuário!

Compre o KIESLECT Lora 2

Sobre o KIESLECT

Fundada em 2015, a KIESLECT é uma marca inovadora que redefine a indústria de relógios inteligentes. KIESLECT concentra-se na criatividade, autenticidade e tecnologia sem fio avançada para fornecer relógios inteligentes elegantes e de alta qualidade. Guiados por nossa filosofia de marca de perseverança e nunca desistir, celebramos histórias de paixão, determinação e destemor. Por meio de nossos produtos e iniciativas, nos esforçamos para inspirar as pessoas a enfrentar desafios, ultrapassar limites e moldar um mundo melhor.

Para obter mais informações sobre KIESLECT Lora 2 Smart Watch e outros produtos KIESLECT, visite o site oficial KIESLECT.