De onde partiu a ideia do outdoor com Bolsonaro?

Assim que o perfil Bolsonaro TV no X (antigo Twitter) aplicou, no início da tarde de ontem, o puxão de orelhas no pré-candidato a prefeito de Santo André pelo PL, vice-prefeito Luiz Zacarias (PL), uma pergunta começou a ser feita na cidade: de quem teria partido o conselho para que o liberal utilizasse a imagem do ex-presidente da República Jair Bolsonaro sem autorização do mesmo, ou ao menos de alguém da família do ex-mandatário, nos outdoors espalhados pelo município? Nas rodinhas de conversas, concluiu-se que apenas três nomes exercem influência suficiente sobre Zacarias para convencê-lo da ideia: o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB); o deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil); ou a presidente do Partido Liberal andreense, Viviane Cardoso dos Santos.

BASTIDORES

Encontro

Pré-candidato a vice-prefeito de São Bernardo, o vereador Paulo Chuchu (PL-foto) pretende visitar hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro em hospital na Zona Sul de São Paulo, onde o ex-chefe da Nação se encontra internado para tratar de obstrução intestinal e erisipela, infecção na pele provocada por bactéria. Ambos devem almoçar juntos. Um dos equipamentos hospitalares mais exclusivos do Brasil, o Vila Nova Star, que pertence à Rede D’Or, tem cardápio com a assinatura do chef francês Roland Villard.

Xote da alegria

A Secretaria de Cultura de São Caetano contratou a banda de forró Falamansa para fechar a Entoada Nordestina, que será realizada de 24 a 26 de maio no Espaço Verde Chico Mendes. A administração José Auricchio Júnior (PSDB) vai gastar R$ 130 mil com a promoção do show.



Centenário

De olho na principal cadeira do Palácio da Cerâmica, sede do Executivo de São Caetano, o vereador Tite Campanella (PL) pensa em transformar o centenário do nascimento de seu pai, o ex-prefeito e ex-deputado Anacleto Campanella (1924- 1974), a ser celebrado em 14 de julho, no grande marco de lançamento de sua pré-candidatura, já anunciada oficialmente. A programação inclui o lançamento de uma biografia do patriarca, escrita e produzida pelo publicitário Gustavo Tikao.



Esquerda

Com a definição do cenário eleitoral para a sucessão no Paço de Santo André, após a indicação do secretário de Ações Governamentais, Gilvan Junior (PSDB), como nome oficial do governo Paulo Serra na disputa, o PT analisa que a sua pré-candidata, Professora Bete Siraque, é a única alternativa dos eleitores que se identificam com a esquerda na cidade. E, por isso, há quem queira a radicalização da chapa. Os petistas começaram a negociar o posto de vice com o Psol.



Ribeirão Pires

O empresário Cesar Ricardo dos Santos Ferreira, o Cesar do Canoa (Mobiliza), confirmou que disputará o Paço de Ribeirão Pires em outubro. O compromisso foi selado no Diretório Estadual do partido, na Capital, sob as bênçãos do presidente paulista da agremiação, João Francisco Garcia. “Vamos buscar uma cidade melhor para todos nós”, declarou o pré-candidato.



Fachada

Pré-candidato a prefeito de Rio Grande da Serra, o vereador Marcelo Akira, o Akira do Povo (Podemos), começou a sofrer forte rejeição do eleitorado por causa de sua proximidade com o ex-chefe do Executivo Claudinho da Geladeira (MDB), cassado duas vezes pela Câmara em 2022. O político segue defendendo o aliado da tribuna do Legislativo, mas já reconsidera a presença do emedebista nas atividades de rua.