Desempenho do PIB: grata surpresa

Sandro Maskio



05/06/2023 | 08:40



O PIB (Produto Interno Bruto) do primeiro trimestre deste ano foi divulgado em 1º de junho com resultado melhor do que o esperado tanto pelo governo como por analistas do mercado. Diante do último trimestre de 2022, o crescimento foi de 1,9%.

Em geral, o primeiro trimestre do ano tende a ter comportamento mais tímido frente ao trimestre imediatamente anterior. Na comparação com os resultados observados no primeiro trimestre de 2022, a expansão foi de 4%. Em valores correntes, o PIB totalizou R$ 2,6 trilhões no trimestre, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas).

Inicialmente é importante desvendar como se compõe o PIB. Seu resultado é fruto da soma de tudo o que é produzido dentro de um território, em determinado espaço geográfico e espaço de tempo. Os resultados em geral apresentam, de um lado, a composição setorial do PIB, com a finalidade de demonstrar o desempenho dos grandes setores produtivos da economia. De outro, pela composição da demanda, responsável pela absorção da produção.

Para que serve o indicador PIB?

O PIB tem como objetivo medir a atividade econômica por meio da geração de riqueza, do valor adicionado ao processo produtivo. Seu resultado, além de permitir avaliar movimentos de crescimento econômico ou de recessão, possibilita comparações com outros países ou regiões. Para efeitos analíticos, além dos resultados meramente frios, possibilita avaliar possíveis problemas e fragilidades produtivas e setoriais, bem como os principais componentes de demanda que impulsionam a atividade econômica.

Observando o desempenho do PIB no primeiro trimestre de 2023, a agropecuária cresceu 18,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Este resultado foi possível graças ao bom desempenho da produção agrícola, com safras recordes neste primeiro trimestre, e pela melhora de produtividade do setor.

A indústria total registrou crescimento de 1,9%. Dentro desta, a indústria extrativa se expandiu 7,7% impulsionada tanto pela melhora na extração de petróleo e gás como de minério de ferro. Já a indústria de transformação recuou 0,9% no período, único grande setor a apresentar resultado negativo.

O valor adicionado do setor de serviços cresceu 2,9% comparado ao mesmo período do ano anterior, tendo apresentado resultados positivos em todas as atividades.

Do lado da demanda, a despesa de consumo das famílias registrou alta de 3,5%, sendo reflexo da melhora no volume de pessoas empregadas e da massa de renda paga, bem como da ampliação dos mecanismos de suporte de renda às famílias mais vulneráveis.

Com relação às transações externas, as exportações de bens e serviços apresentaram alta de 7%, enquanto as importações de bens e serviços cresceram 2,2% no primeiro trimestre de 2023. As maiores contribuições deste setor foram dos subsetores de extração de petróleo e gás, produtos alimentícios, extração de minerais, derivados do petróleo e serviços. Do lado das importações, sua elevação se deu principalmente nas cadeias de derivados de petróleo, extração de minerais não metálicos e indústria automotiva.

Para além dessa montanha de números frios e pontuais, as informações contidas no cálculo do PIB possibilitam também uma avaliação qualitativa do desempenho produtivo da economia. Contudo, enquanto indicador, o PIB não serve sozinho como parâmetro eficiente para medir qualidade de vida ou avaliação de satisfação da sociedade