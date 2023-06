Ribeirão Pires está com edital para artistas da cidade até dia 19

Da Redação



01/06/2023 | 09:22



A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Turismo, abriu edital de chamamento para artistas da cidade integrarem a programação artística dos eventos da Estância. Os interessados em participar têm até 19 de junho para se inscrever pelo site turismoribeiraopires.com.br.

A ação deseja credenciar artistas nas áreas de artes visuais, artes cênicas, atividades artísticas lúdicas e interativas e músicos para atender a programação permanente do calendário de eventos e atividades culturais da Prefeitura. “Com este edital, traremos mais da nossa própria identidade para os eventos da Estância”, comenta o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL).

odos os participantes passarão por uma comissão de seleção e ficarão no banco de dados municipal. Os credenciados para participar da programação cultural do evento que for designado. Ainda neste ano acontecerá o Festival do Chocolate em julho e agosto, o Festival Oriental em setembro, Feira Literária em outubro e Natal Iluminado em dezembro.