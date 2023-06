Vazamento de água entre muros de residências preocupa vizinhança

Da Redação



01/06/2023 | 09:11



Os vazamentos de água afligem diariamente os moradores da Travessa Adonias Filho, na Vila Assumpção, em Santo André. Na altura do número 33, a arquiteta Marila Sérgio Apolônio, 62 anos, teme que o muro de casa caia e machuque alguém da família. A vizinha Benedicta Vendruscolo relata que as infiltrações também ocorrem dentro de casa. Apesar de o problema ser constante, as moradoras afirmam que a Sabesp não faz nada para resolver a situação.

“Aqui, na travessa, são casas antigas, que o encanamento passa entre lotes. Há pelo menos dois anos estou tentando resolver a infiltração que apareceu no meu muro. Já se formaram quatro buracos e a água não para de vazar”, comenta a arquiteta. “No último fim de semana, quando voltei de viagem, vi que a água sai com uma espuma branca.”

De acordo com Marila, a Sabesp já foi acionada e compareceu ao local no mínimo oito vezes. “Vistoriaram, jogaram corante, mudaram de equipe e nada foi resolvido. Falavam que iam solucionar, mas, quando apareciam novamente, as coisas continuavam iguais. Uma hora falam que é problema na manilha, que é antiga. Em outro momento, dizem que é água de esgoto. A Sabesp sumiu há mais de dois meses. Eles não vem mais quando solicitamos ajuda. A situação está cada vez pior”, declara. A arquiteta pontua que o muro da residência dela está estufado e com bolor por conta do vazamento constante. “Tenho medo que o muro caia nos meu netos, em mim ou até mesmo no meu cachorro. Não sei mais a quem recorrer já que a Sabesp não aparece mais.”

Benedicta Lucia Menghi Vendruscolo, 69, vizinha de Marila, afirma que faz anos que esse problema existe. Na casa dela, por exemplo, os vazamentos ocorrem no muro e nas paredes do banheiro. “Parece uma torneirinha. Vários moradores de casas acima da minha reclamam dos mesmos problemas. Meu muro não estufou porque meu marido colocou azulejo, mas, no meio do azulejo, está vazando água.”

Questionada, a Sabesp declarou que “realizará visita técnica e vistoria no local.”