Técnico do PSG confirma que Lionel Messi vai se despedir do clube no sábado

01/06/2023 | 09:07



O técnico Christophe Galtier confirmou nesta quinta-feira que Lionel Messi vai mesmo deixar o Paris Saint-Germain. O atacante argentino vai fazer sua despedida pelo time de Paris na partida deste sábado, no Parque dos Príncipes, contra o Clermont, pela última rodada do Campeonato Francês.

"Tive o privilégio de treinar o melhor jogador da história do futebol. Será a última partida de Leo no Parque dos Príncipes contra o Clermont", afirmou Galtier, nesta quinta, em entrevista coletiva.

Trata-se da primeira vez que o clube confirma a saída de Messi, algo que já era dado como certo pela imprensa francesa nos últimos meses. O argentino tem contrato somente até o fim deste mês e não vinha negociando uma possível renovação com o clube parisiense.

A disposição de Messi de deixar o clube ficou escancarada no mês passado, quando ele fez uma viagem não autorizada pelo PSG para a Arábia Saudita, onde tem contratos comerciais. Perdeu praticamente uma semana inteira de treinos e criou um atrito público com a diretoria do clube.

Messi pediu desculpas publicamente ao clube ao voltar para a França, mas a essa altura já havia dado vazão a uma série de rumores sobre o seu futuro. E o futebol saudita se tornou uma das possibilidades para o campeão mundial pela seleção argentina na Copa do Mundo do Catar, no ano passado.

Há ainda a possibilidade de voltar ao Barcelona, a pedido do próprio técnico Xavi, seu ex-parceiro com a camisa do time catalão, na melhor fase de sua carreira. O atacante também poderia rumar para o futebol inglês.

Messi, se entrar em campo no sábado, vai deixar o PSG com 75 jogos disputados, 32 gols e 34 assistências. Em duas temporadas pelo clube parisiense, ele conquistou duas vezes o Campeonato Francês e uma Supercopa da França. Mas não esteve perto de alcançar o grande objetivo do time, que é o título da Liga dos Campeões.